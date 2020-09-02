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Природа

Два питона обрушили потолок в доме австралийца и попали внутрь

National Geographic Россия
02 сентября 2020
Ковровый питон
Morelia spilota
Фото: Wikimedia Commons
Как они оказались на крыше, неизвестно.

Если вы живете в Австралии, то всегда должны быть готовы к вторжению в свой дом непрошенных гостей: насекомых, членистоногих, рептилий и других потрясающих созданий, однако встретить у себя в жилище питонов — это, возможно, уже перебор, даже для австралийца, тем более, когда эти животные падают прямо с потолка. 

Тем не менее, именно с такой ситуацией столкнулся житель Лейсис-Крик в штате Квинсленд, когда, вернувшись домой, увидел обрушившийся потолок. Зная, что ни дождя и никаких катаклизмов накануне не было, он попытался выяснить, что произошло. 

Вскоре он обнаружил виновников происшествия — двух ковровых или ромбических питонов (Morelia spilota) длиной 2,5 и 2,8 метра. Один из них проскользнул в спальню, а другой — в гостиную. Предположительно, общий вес двух змей составляет около 50 кг. На вызов хозяина дома приехал ловец змей Стивен Браун. 

«Я предполагаю, что эти два самца подрались из-за самки, которая находилась поблизости на крыше», — Стивен Браун.

Он предположил, что самка все еще могла находиться в потолке или поблизости, однако ее так и не нашли. Также осталось загадкой, как питоны попали на крышу дома и в потолок. В итоге, их вернули в дикую природу.

Узнайте, как медведь решил проникнуть в дом через кошачий лаз.

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