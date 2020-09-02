Два питона обрушили потолок в доме австралийца и попали внутрь

Если вы живете в Австралии, то всегда должны быть готовы к вторжению в свой дом непрошенных гостей: насекомых, членистоногих, рептилий и других потрясающих созданий, однако встретить у себя в жилище питонов — это, возможно, уже перебор, даже для австралийца, тем более, когда эти животные падают прямо с потолка.

Тем не менее, именно с такой ситуацией столкнулся житель Лейсис-Крик в штате Квинсленд, когда, вернувшись домой, увидел обрушившийся потолок. Зная, что ни дождя и никаких катаклизмов накануне не было, он попытался выяснить, что произошло.