Две любвеобильные львицы заинтересовались друг другом: видео

Гид, работающий в природном парке Phinda Game Reserve (южноафриканская провинция Квазулу-Натал), снял на видео двух львиц, которые демонстрировали все признаки брачного поведения, но в отсутствии самца. 22-летний Джейсон Де Ровиль (Jason De Rauville) имеет большой опыт наблюдения за дикими зверями, и во время одного из туров он обратил внимание на метки, оставленные львицей. Это типичное для кошек поведение: с помощью запаха они заявляют права на территорию, сообщают о своем состоянии здоровья, возрасте и так далее.

Позже в этой же местности Джейсон заметил двух львиц — совсем юную и чуть постарше. Они вели себя в точности как разнополая пара в брачный период.