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Природа

Две любвеобильные львицы заинтересовались друг другом: видео

Анастасия Баринова
22 января 2020
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Фото: Kruger Sightings
Однополая любовь среди этих больших кошек встречается нечасто.

Гид, работающий в природном парке Phinda Game Reserve (южноафриканская провинция Квазулу-Натал), снял на видео двух львиц, которые демонстрировали все признаки брачного поведения, но в отсутствии самца. 22-летний Джейсон Де Ровиль (Jason De Rauville) имеет большой опыт наблюдения за дикими зверями, и во время одного из туров он обратил внимание на метки, оставленные львицей. Это типичное для кошек поведение: с помощью запаха они заявляют права на территорию, сообщают о своем состоянии здоровья, возрасте и так далее.

Позже в этой же местности Джейсон заметил двух львиц — совсем юную и чуть постарше. Они вели себя в точности как разнополая пара в брачный период.

Поговорив с коллегами и другими специалистами, Джейсон выяснил, что это очень редкое зрелище. Львы иногда проявляют интерес к представителям своего пола, тогда как за львицами этого наблюдатели еще не замечали. Возможно, причиной стала молодость самок, их готовность к спариванию и отсутствие самцов поблизости.

Узнайте о странных брачных ритуалах в мире дикой природы.