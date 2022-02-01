Две молнии установили мировые рекорды по длине и длительности

Одна из них побила прежний рекорд почти на 60 км.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила два новых мировых рекорда вспышек молний. Итоги делаются на основе данных, полученных спутниками; их анализом занимается Комитет ВМО по погодным и климатическим экстремальным явлениям.

Фото: WMO

Самая длинная одиночная вспышка, охватившая горизонтальное расстояние 768 ± 8 км, произошла на юге Соединенных Штатов 29 апреля 2020 года. Для сравнения ученые приводят расстояние между Лондоном и Гамбургом (723 км по прямой), а еще понятнее будет дистанция между Москвой и Санкт-Петербургом (712 км по автотрассе).

Второй подтвержденный рекорд – это наибольшая продолжительность одиночной вспышки молнии. 18 июня 2020 года во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной разряд продержался в небе 17,102 ± 0,002 секунды.

Новый рекорд по протяженности на 60 километров превышает прежний показатель. Ранее ВМО подтвердила молнию, протянувшуюся на 709 ± 8 км в южной Бразилии 31 октября 2018 года. А предыдущий рекорд в области длительности составляет 16,73 секунды (4 марта 2019 года, север Аргентины).

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В Архиве экстремальных явлений погоды и климата ВМО хранятся официальные записи мировых, полушарных и региональных экстремальных явлений. Есть среди них и трагические рекорды. Так, в 1975 году 21 человек, спрятавшийся от дождя в хижине в Зимбабве, был убит одной вспышкой молнии. А «косвенный удар» в 1994 году унес жизни 469 человек в Египте: молния ударила в ряд цистерн, в результате чего горящая нефть затопила город.

Каждую секунду по поверхности Земли бьет около ста молний, но в некоторых местах это происходит чаще. Это, например, Бангладеш, где по этой причине ежегодно умирает более 100 человек. Эксперты объясняют такие цифры вырубкой лесов: раньше высокие деревья выступали в качестве «громоотвода», снижая смертельную статистику.