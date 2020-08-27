Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Двойники Солнца и Луны

Софья Демьянец
27 августа 2020
/upload/iblock/4fd/4fda0b87acb73a0f430446db3d3f1391.jpg
Паргелий в Северной Дакоте (штат США)
/upload/iblock/5e9/5e916f39cc9c1f56ecb7014daaeb7bfc.jpg
Самое раннее изображение паргелия. Сделано в Стокгольме в 1535 году
Время от времени, кроме Солнца и Луны, на небе появляются их ложные проявления.

Иногда на небе можно увидеть ложное солнце, или паргелий. Этот оптический феномен представляет собой светлые пятна, находящиеся слева и справа от Солнца и на том же расстоянии над горизонтом, что и Солнце. Хотя крайне редко паргелий может появиться и тогда, когда само Солнце находится ещё за горизонтом. Такое явление называют ложным восходом солнца.

Как правило, паргелий возникает вследствие преломления солнечного света, проходящего через кристаллики льда, которые формируются в перисто-слоистых облаках. Ложное солнце можно увидеть из любой точки мира и в любое время года, но оно не всегда отчетливо видно. Наиболее заметным паргелий бывает, когда Солнце находится низко над горизонтом.

Самым ранним изображением ложного солнца считается изображение, сделанное весной в 1535 году в Стокгольме (второе фото). Тогда в небе над городом появились светящиеся круги вокруг Солнца (гало) и паргелий. В то время эти явления посчитали предзнаменованием божественной кары.

Антон Янковой
Гало
Фото: Антон Янковой
Роман Шиповалов
Гало
Фото: Роман Шиповалов

Интересно, что аналогичное явление можно увидеть и ночью. Ложная луна, или параселена, также представляет собой светлые пятна, появившиеся слева и справа от источника света — Луны. Параселена образуется так же, как и паргелий. Однако ложная луна — гораздо более редкий феномен, чем паргелий, ведь для её появления необходима только полная или почти полная Луна.

Узнайте, как в Солнечной системе нашли астероид, превращающийся в комету.

рекомендации
Автомобиль

Маршрут по главным точкам силы Южного Урала

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Калан

Эта история каланизирует ваши сердца. Ведь разве есть кто-то милее каланов?