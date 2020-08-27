Двойники Солнца и Луны

Иногда на небе можно увидеть ложное солнце, или паргелий. Этот оптический феномен представляет собой светлые пятна, находящиеся слева и справа от Солнца и на том же расстоянии над горизонтом, что и Солнце. Хотя крайне редко паргелий может появиться и тогда, когда само Солнце находится ещё за горизонтом. Такое явление называют ложным восходом солнца.

Как правило, паргелий возникает вследствие преломления солнечного света, проходящего через кристаллики льда, которые формируются в перисто-слоистых облаках. Ложное солнце можно увидеть из любой точки мира и в любое время года, но оно не всегда отчетливо видно. Наиболее заметным паргелий бывает, когда Солнце находится низко над горизонтом.

Самым ранним изображением ложного солнца считается изображение, сделанное весной в 1535 году в Стокгольме (второе фото). Тогда в небе над городом появились светящиеся круги вокруг Солнца (гало) и паргелий. В то время эти явления посчитали предзнаменованием божественной кары.