Двухголовая змея ест двух мышей: видео

Бен и Джерри — это неядовитая змея семейства ужеобразных, Lampropeltis californiae или калифорнийская королевская змея. Она встречается в полупустынях Калифорнии, Орегона, Невады и ряда других штатов США и Мексики. Максимально зарегистрированная длина этой рептилии — 1,5 метра, окраска чаще всего черно-белая, но бывают желтые, кофейные, черно-желтые и другие представители этого вида, а также альбиносы.

Змея ведет дневной образ жизни и в первую очередь ориентируется на свое обоняние. Это оппортунистический хищник, в чей рацион входят грызуны, птицы, другие рептилии и амфибии. Ее мускулы очень мощные: сила сжатия сильнее, чем у питона.

Наличие двух голов у Бена и Джерри вызвано полицефалией: это отклонение возникает из-за неполного расщепления эмбриона. У человека это приводит к появлению сиамских близнецов, а в мире рептилий змеи и черепахи с двумя головами встречаются примерно в 1 из 10 000 случаев.