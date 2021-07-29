Двухголовая змея ест двух мышей: видео

Сотрудник парка рептилий Брайан Барчик рассказал об одном из своих подопечных: змее с двумя головами по имени Бен и Джерри. Видео, размещенное в соцсетях, показывает процесс питания столь необычного животного.
Бен и Джерри — это неядовитая змея семейства ужеобразных, Lampropeltis californiae или калифорнийская королевская змея. Она встречается в полупустынях Калифорнии, Орегона, Невады и ряда других штатов США и Мексики. Максимально зарегистрированная длина этой рептилии — 1,5 метра, окраска чаще всего черно-белая, но бывают желтые, кофейные, черно-желтые и другие представители этого вида, а также альбиносы.
Змея ведет дневной образ жизни и в первую очередь ориентируется на свое обоняние. Это оппортунистический хищник, в чей рацион входят грызуны, птицы, другие рептилии и амфибии. Ее мускулы очень мощные: сила сжатия сильнее, чем у питона.
Наличие двух голов у Бена и Джерри вызвано полицефалией: это отклонение возникает из-за неполного расщепления эмбриона. У человека это приводит к появлению сиамских близнецов, а в мире рептилий змеи и черепахи с двумя головами встречаются примерно в 1 из 10 000 случаев.
В дикой природе 99,9% двуглавых животных не доживают до своего первого дня рождения, но если им удается достигнуть совершеннолетия, как произошло в случае Бена и Джерри, их продолжительность жизни может составить 20-25 лет.
Барчик работает в зоопарке рептилий The Reptarium штата Мичиган. Помимо Бена и Джерри, здесь насчитывается около 10 мутантов, включая двухголовую черепаху и нескольких редких альбиносов. Посмотрите на другую удивительную двухголовую змею, также имеющую два сердца.