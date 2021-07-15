Двум сотням посетителей зоопарка в Омахе придется привиться от бешенства

Все любители природы старше 4-6 лет не просто приходят поспать: им предлагаются семинары, экологически задания, фильмы и другие интересные занятия, помогающие расширить знания о мире фауны. Можно послушать звуки ночных животных, увидеть светящихся насекомых и даже любоваться метеоритными дождями. Эти предложения крайне популярны, и ими каждый раз пользуется по несколько десятков человек.

Со своей стороны зоопарк гарантирует безопасность — как с точки зрения контактов со зверями, так и в условиях пандемии. Однако недавно здесь произошел исключительный случай, после которого посетителям придется обращаться к врачам.

4 июля одна из туристок проснулась, ощущая странные вибрации вокруг своей головы. Оказалось, что возле нее бесшумно двигалась летучая мышь. Царапин и укусов на женщине обнаружено не было, но затем специалисты нашли еще семь летучих мышей вида малая бурая ночница (Myotis lucifugus). Все они не являлись частью экспозиции; как они попали в павильон, накрытый прозрачным куполом — не известно. Животные были умерщвлены, и у одного было обнаружено бешенство.