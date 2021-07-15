Двум сотням посетителей зоопарка в Омахе придется привиться от бешенства

В Омахе находится Henry Doorly Zoo and Aquarium: один из лучших зоопарков мира с точки зрения природоохранных программ, а также рекомендаций посетителей. Здесь содержится множество видов животных, и для каждого созданы условия, приближенные к естественной среде. Для гостей разработаны самые разные экскурсии, и в числе самых необычных предложений — возможность ночевки.
Все любители природы старше 4-6 лет не просто приходят поспать: им предлагаются семинары, экологически задания, фильмы и другие интересные занятия, помогающие расширить знания о мире фауны. Можно послушать звуки ночных животных, увидеть светящихся насекомых и даже любоваться метеоритными дождями. Эти предложения крайне популярны, и ими каждый раз пользуется по несколько десятков человек.
Со своей стороны зоопарк гарантирует безопасность — как с точки зрения контактов со зверями, так и в условиях пандемии. Однако недавно здесь произошел исключительный случай, после которого посетителям придется обращаться к врачам.
4 июля одна из туристок проснулась, ощущая странные вибрации вокруг своей головы. Оказалось, что возле нее бесшумно двигалась летучая мышь. Царапин и укусов на женщине обнаружено не было, но затем специалисты нашли еще семь летучих мышей вида малая бурая ночница (Myotis lucifugus). Все они не являлись частью экспозиции; как они попали в павильон, накрытый прозрачным куполом — не известно. Животные были умерщвлены, и у одного было обнаружено бешенство.
Nearly 200 people were possibly exposed to a rabid bat in recent weeks while staying overnight at Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium, the zoo says. https://t.co/yYHXmtmHpj— NBC News (@NBCNews) July 10, 2021
После этого зоопарк настоятельно рекомендовал 186 людям пройти курс лечения от бешенства. В это число входит несколько сотрудников, а также все туристы, которые ночевали в парке начиная с 29 июня. Посетителям дневных программ ничто не угрожает: летучие мыши активны только по ночам. Вместе с тем эти животные переносят бешенство, поэтому где бы люди их ни встретили — прикасаться к ним нельзя.
Узнайте, почему летучие мыши приземляются вниз головой.