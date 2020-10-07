Дьявольская лягушка могла проглотить детеныша динозавра

Пожалуй, только в фантастических произведениях мы можем встретить лягушек, поедающих динозавров. Дьявольская лягушка (Beelzebufo ampinga), которая обитала на Мадагаскаре около 65 миллионов лет назад, на динозавров не охотилась, но вполне могла съесть детеныша динозавра.

Безусловно, чтобы совладать с детенышем динозавра, лягушка должна была быть впечатляющих размеров. Именно это и удалось выяснить лондонским ученым, которые изучали скелет «дьяволицы», обнаруженный в месте её обитания. Оказалось, что эта лягушка весила 4 кг и была 40-41 см в длину (со сложенными ногами).

Предположительно, дьявольская лягушка, населявшая полузасушливые биотопы, была столь же агрессивной, как лягушки-рогатки — она так же нападала на добычу из засады и охотилась на мелких животных. Вероятно, её жертвами были небольшие позвоночные величиной до её собственного размера: мелкие млекопитающие, ящерицы и лягушки, а возможно и новорождённые динозавры.

Интересно, что современная лягушка-рекордсмен — голиаф (Conraua goliath) — на 9 см меньше древнего гиганта и на килограмм уступает ему в весе.

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