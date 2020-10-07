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Природа

Дьяволы вернулись: редких эндемиков выпустили на австралийском материке

Анастасия Крутикова
07 октября 2020
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Фото: Aussie Ark
Впервые за несколько тысяч лет тасманийских дьяволов реинтродуцировали в их историческую среду обитания — на материковую Австралию.

Тасманийские дьяволы — это небольшие, но крайне своенравные и агрессивные (как можно судить по их названию) хищные сумчатые звери, которые около трех тысяч лет назад спокойно бродили по всему австралийскому континенту. Однако их вытеснили с материковой Австралии заклятые враги — дикие собаки динго, которые охотились стаями, а потому имели и численное, и физическое превосходство над своими противниками. Дьяволы нашли прибежище на острове Тасмания, расположенном в 240 км к югу от материка — туда динго не добрались. Потому животных и прозвали тасманийскими — они стали одним из символов австралийской фауны и эндемиками тасманийского острова. 

И все бы ничего — живи да радуйся, но в последние десятилетия тасманийские дьяволы столкнулись с новой напастью. Зовется она лицевой опухолью тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD) и является невероятно редким заразным типом рака. DFTD — это трансмиссивное злокачественное заболевание, которое впервые диагностировали у тасманийских дьяволов в конце 1990-х. В последующее десятилетие заболевание настолько распространилось, что привело к снижению численности вида на 20—50 % в 65% ареала. Опухоль характеризуется высокой агрессивностью и стопроцентной смертностью заражённых животных, а ее клетки передаются от одной особи к другой. Согласно эпидемиологическим моделям, дальнейшее распространение заболевания приведет к вымиранию всего эндемичного вида через пару-тройку десятилетий. 

Для спасения тасманийских дьяволов от смертельной заразы экологи решили совершить удивительное и вернуть животных на их историческую родину — на австралийский материк. Благотворительные природные организации Aussie Ark, WildArk и Global Wildlife Conservation объединились и на днях выпустили 11 тасманийских дьяволов в заповедник дикой природы площадью 1000 акров в Баррингтон-Топс, Новый Южный Уэльс, примерно в 200 км к северу от Сиднея. Заповедник полностью защитит животных от любых опасностей (болезней, пожаров, ядовитых растений, машин и диких вредителей вроде кошек и лис).

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Mathias Appel / Flickr

Выпущенные в дикую природу Австралии тасманийские дьяволы родились и выросли в рамках программы разведения «Австралийский ковчег», в процессе реализации которой за последнее десятилетие родилось более 390 животных. Особи были отобраны для возможности размножаться без риска инбридинга. 

Ранее в рамках этой программы в дикую природу уже выпустили 15 дьяволов, то есть 26 эндемиков теперь снова будут гордо рассекать  территорию заповедника на материке. И это только начало. В ближайшие годы запланированы еще две реинтродукции животных: еще 20 особей будут выпущены в 2021 году, а еще 20 — через год после. Чтобы популяция оставалась здоровой, состояние животных будут контролировать с помощью фотоловушек, ошейников слежения, микрочипов и регулярных осмотров.

Программа направлена ​​не только на защиту самих дьяволов — Aussie Ark считает этих животных одним из семи краеугольных камней, имеющих решающее значение для восстановления австралийских экосистем. Позже в дикую природу планируют выпустить других находящихся в опасности эндемиков Австралии — среди таковых кволлы (крапчатые сумчатые куницы), скальные валлаби, кенгуровые сумчатые крысы, малые бандикуты и другие диковинные звери. 

«Без невероятной работы и упорства Aussie Ark на протяжении всех этих лет недавняя реинтродукция дьяволов было бы невозможна, и вместо того, чтобы ожидать восстановления вида, мы бы наблюдали, как тасманийские дьяволы вымирают», — сказал Дон Черч, президент организации Global Wildlife Conservation. «Это невероятный пример того, как восстановить нашу планету, вернув естественные экосистемы».

Посмотрите, как на Кавказе выпускали в дикую природу двух леопардов. 

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