Дьяволы вернулись: редких эндемиков выпустили на австралийском материке

Тасманийские дьяволы — это небольшие, но крайне своенравные и агрессивные (как можно судить по их названию) хищные сумчатые звери, которые около трех тысяч лет назад спокойно бродили по всему австралийскому континенту. Однако их вытеснили с материковой Австралии заклятые враги — дикие собаки динго, которые охотились стаями, а потому имели и численное, и физическое превосходство над своими противниками. Дьяволы нашли прибежище на острове Тасмания, расположенном в 240 км к югу от материка — туда динго не добрались. Потому животных и прозвали тасманийскими — они стали одним из символов австралийской фауны и эндемиками тасманийского острова.

И все бы ничего — живи да радуйся, но в последние десятилетия тасманийские дьяволы столкнулись с новой напастью. Зовется она лицевой опухолью тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD) и является невероятно редким заразным типом рака. DFTD — это трансмиссивное злокачественное заболевание, которое впервые диагностировали у тасманийских дьяволов в конце 1990-х. В последующее десятилетие заболевание настолько распространилось, что привело к снижению численности вида на 20—50 % в 65% ареала. Опухоль характеризуется высокой агрессивностью и стопроцентной смертностью заражённых животных, а ее клетки передаются от одной особи к другой. Согласно эпидемиологическим моделям, дальнейшее распространение заболевания приведет к вымиранию всего эндемичного вида через пару-тройку десятилетий.

Для спасения тасманийских дьяволов от смертельной заразы экологи решили совершить удивительное и вернуть животных на их историческую родину — на австралийский материк. Благотворительные природные организации Aussie Ark, WildArk и Global Wildlife Conservation объединились и на днях выпустили 11 тасманийских дьяволов в заповедник дикой природы площадью 1000 акров в Баррингтон-Топс, Новый Южный Уэльс, примерно в 200 км к северу от Сиднея. Заповедник полностью защитит животных от любых опасностей (болезней, пожаров, ядовитых растений, машин и диких вредителей вроде кошек и лис).