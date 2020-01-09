Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины: видео

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что дым от лесных пожаров в Австралии переместился через Тихий океан, затронув города в Южной Америке и, возможно, достиг Антарктиды.

Как сообщают пользователи соцсетей и информагентства, небо над центральным Чили стало серым от дыма, а в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, жители наблюдали необычный красный закат.