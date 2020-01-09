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Природа

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины: видео

09 января 2020
Побережье Южной Америки (снимок со спутника)
Он преодолел расстояние более 12 тысяч километров.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что дым от лесных пожаров в Австралии переместился через Тихий океан, затронув города в Южной Америке и, возможно, достиг Антарктиды.

Как сообщают пользователи соцсетей и информагентства, небо над центральным Чили стало серым от дыма, а в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, жители наблюдали необычный красный закат.

Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.

Также в результате пожаров погибли 25 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.