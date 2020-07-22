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Природа

Дымящаяся река черной сажи прошлась по Аризоне: видео

Михаил Сысоев
22 июля 2020
Селевой поток в Аризоне
Фото: Official Pima County
Это селевой поток, вызванный обильными осадками после лесных пожаров.

«Быстро движущиеся, разрушительные потоки мусора, вызванные интенсивными дождями, являются одной из самых опасных постпожарных опасностей. Такие потоки мусора особенно опасны, потому что они, как правило, происходят без особого предупреждения», — говорится в докладе Геологической службы США (USGS).

Именно с таким явлением столкнулись чиновники из Аризоны, зафиксировавшие на видео поток воды, соединенный с мусором, сажей и кусками обугленных деревьев, который пронесся по главному водосборному бассейну Тусона. 

Как объясняют представители округа Пима, лесные пожары делают землю обугленной, бесплодной и не способной поглощать воду. Даже небольшой дождь может привести к разрушительным наводнениям и селевым потокам.

Огонь изменяет структуру почвы, минерализуя органические вещества и выделяя питательные вещества, металлы и токсины, которые обычно не могут быть смыты водой. Новая структура почвы из-за этого отталкивает воду.

«Для запуска потоков мусора из сгоревших бассейнов требуется гораздо меньше осадков, чем из необожженных участков. В Южной Калифорнии всего лишь 7 миллиметров осадков за 30 минут вызвали селевые потоки», — Калифорнийский центр наук о воде.

Попадая в водоемы, подобные потоки вызывают чрезвычайно разрушительное воздействие на них. В воде снижается уровень растворенного кислорода, а повышенное содержание питательных веществ вызывает активное цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые поглощают еще больше кислорода.

Это напрямую вредит обитателям водоемов, которые затем могут погибнуть от голода, поскольку мутная вода ухудшает видимость и мешает им в поиске пищи. Водные растения при этом лишаются света, необходимого для фотосинтеза. 

Эколог Ли Баумгартнер отмечает, что после подобных событий восстановление популяций рыб в водных системах может занять десятилетия. В качестве примера он привел разрушительные лесные пожары 1939 года, которые уничтожили популяции рыб в реке Лахлан в Австралии.

Лесные пожары в Аризоне и других западных штатах США бушуют с начала июня. Селевой поток возник в результате пожара The Bighorn Fire, который сжег около 48 тысяч гектаров леса в горах Санта-Каталина к северу от Тусона. 

Узнайте, почему популяции промысловых рыб и беспозвоночных критически сократились за 60 лет.

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