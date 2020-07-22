Дымящаяся река черной сажи прошлась по Аризоне: видео

Попадая в водоемы, подобные потоки вызывают чрезвычайно разрушительное воздействие на них. В воде снижается уровень растворенного кислорода, а повышенное содержание питательных веществ вызывает активное цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые поглощают еще больше кислорода.

Это напрямую вредит обитателям водоемов, которые затем могут погибнуть от голода, поскольку мутная вода ухудшает видимость и мешает им в поиске пищи. Водные растения при этом лишаются света, необходимого для фотосинтеза.

Эколог Ли Баумгартнер отмечает, что после подобных событий восстановление популяций рыб в водных системах может занять десятилетия. В качестве примера он привел разрушительные лесные пожары 1939 года, которые уничтожили популяции рыб в реке Лахлан в Австралии.

Лесные пожары в Аризоне и других западных штатах США бушуют с начала июня. Селевой поток возник в результате пожара The Bighorn Fire, который сжег около 48 тысяч гектаров леса в горах Санта-Каталина к северу от Тусона.

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