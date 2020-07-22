Дымящаяся река черной сажи прошлась по Аризоне: видео

«Быстро движущиеся, разрушительные потоки мусора, вызванные интенсивными дождями, являются одной из самых опасных постпожарных опасностей. Такие потоки мусора особенно опасны, потому что они, как правило, происходят без особого предупреждения», — говорится в докладе Геологической службы США (USGS).
Именно с таким явлением столкнулись чиновники из Аризоны, зафиксировавшие на видео поток воды, соединенный с мусором, сажей и кусками обугленных деревьев, который пронесся по главному водосборному бассейну Тусона.
Who had this on their 2020 hellscape bingo card? pic.twitter.com/fUNvIVS7aw— Official Pima County (@pimaarizona) July 16, 2020
Как объясняют представители округа Пима, лесные пожары делают землю обугленной, бесплодной и не способной поглощать воду. Даже небольшой дождь может привести к разрушительным наводнениям и селевым потокам.
Огонь изменяет структуру почвы, минерализуя органические вещества и выделяя питательные вещества, металлы и токсины, которые обычно не могут быть смыты водой. Новая структура почвы из-за этого отталкивает воду.
Попадая в водоемы, подобные потоки вызывают чрезвычайно разрушительное воздействие на них. В воде снижается уровень растворенного кислорода, а повышенное содержание питательных веществ вызывает активное цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые поглощают еще больше кислорода.
Это напрямую вредит обитателям водоемов, которые затем могут погибнуть от голода, поскольку мутная вода ухудшает видимость и мешает им в поиске пищи. Водные растения при этом лишаются света, необходимого для фотосинтеза.
Эколог Ли Баумгартнер отмечает, что после подобных событий восстановление популяций рыб в водных системах может занять десятилетия. В качестве примера он привел разрушительные лесные пожары 1939 года, которые уничтожили популяции рыб в реке Лахлан в Австралии.
Лесные пожары в Аризоне и других западных штатах США бушуют с начала июня. Селевой поток возник в результате пожара The Bighorn Fire, который сжег около 48 тысяч гектаров леса в горах Санта-Каталина к северу от Тусона.
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