Единственные в мире «подводные» пластинчатые грибы – какие они и где растут?

Сегодня ученым известно лишь одно место, где можно встретить единственные в мире растущие под водой пластинчатые грибы. Такие грибы, Psathyrella aquatica, принадлежат к наиболее известной группе грибов, которые собирает человек.

Psathyrella aquatica произрастают только в верхнем течении реки Рог в американском штате Орегон. Там их плодовые тела появляются на глубине полметра под водой, обычно в местах с очень быстрым течением. Пластинки на нижней стороне их шляпок образуют споры, которые впоследствии разносятся течением, давая жизнь новым водным грибам.

Как правило, Psathyrella aquatica прикрепляются к частицам ила, древесины или гравия, оставшимся под водой. А рядом с ними очень часто можно встретить колонии водного мха Scleropodium obtusifolium и сине-зелёные водоросли.

Впервые эти необычные грибы были обнаружены в 2005 году, а описаны лишь в 2010 году.

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