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National Geographic №201, июль–август 2020
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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Эребус – самый южный вулкан

Людмила Ремизова
22 сентября 2020
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Вид вулкана Эребус из космоса
Фото: NASA
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Вид на Эребус, открывающийся с Обзорного холма у Мак-Мердо – крупнейшего поселения и важного исследовательского центра в Антарктиде
Фото: Кеннет Класси
Вулкан Эребус на острове Росса – самый южный из активных вулканов планеты.

Эребус — самый южный из действующих вулканов, но не самый высокий в Антарктиде. Высота Эребуса достигает 3794 метров, поэтому он занимает лишь второе место по высоте после вулкана Сидлей, превышающего Эребус на несколько сотен метров. Эребус является и самым активным вулканом Антарктиды, в его кратере плещется уникальное лавовое озеро.

Вулкан-рекордсмен был открыт в 1841 году участниками английской экспедиции, которую возглавлял сэр Джеймс Кларк Росс. Эребус не единственный вулкан на острове Росса, рядом с ним расположено еще три вулкана, например, вулкан Террор, находящийся в 30 километрах от Эребуса. Названия самым известным вулканам района дали корабли экспедиции, «Эребус» и «Террор».

Любопытно, что Эребус расположен в «неожиданном», на первый взгляд, месте. Обычно вулканизм приурочен к границам литосферных плит: например, вулканы Камчатки находятся на границе Евразийской и Тихоокеанской плит. Но как мог вулкан вырасти внутри древней и относительно стабильной Антарктической плиты?

Оказывается, вулканы возникают и в «необычных» местах, там, где к поверхности поднимаются горячие мантийные потоки. Глубинный жар расплавляет вышележащую земную кору. В геологии такие горячие места так и называют — «горячие точки». Самый известный пример действия подобной горячей точки — вулканы Гавайских островов. В море Росса действует такая же горячая точка, она и определяет вулканическую активность в этом районе.

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