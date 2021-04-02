Экологи требуют оказать международное давление на Мексику, чтобы спасти вакит

Экологические организации обратились к правительству США и международным организациям с требованием оказать давление на Мексику, которая, по их мнению, прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти вакиту — самое уязвимое морское млекопитающее на планете, находящееся на грани полного исчезновения.
Вакита (Phocoena sinus) — это небольшая морская свинья. Она обитает только в Калифорнийском заливе недалеко от Мексики. По оценкам экспертов, на сегодняшний день на планете осталось не больше 10 вакит. Эти животные относятся к отряду китообразных, являясь самыми маленькими их представителями (до 1,5 метра в длину).
Соединенные штаты уже наложили эмбарго на импорт креветок из верхней части Калифорнийского залива, но экологи требуют полного запрета на торговлю мексиканскими морепродуктами и дикими животными.
Совет по защите природных ресурсов, Центр биологического разнообразия и две другие группы заявили в открытом письме, что Мексика не смогла обеспечить соблюдение запрета на использование рыбаками жаберных сетей, в которых путаются и умирают вакиты. Сети предназначены для ловли тотоабы (Totoaba macdonaldi), тоже вымирающей лучепёрой рыбы, чей плавательный пузырь считается в Китае деликатесом и полезным средством традиционной медицины. Цена за него может доходить до тысяч долларов.
Правительство Мексики пока не дало никаких комментариев. Мексиканская межведомственная группа в марте сообщила о намерении снять ограничения на вылов тотоабы. По мнению экологов, это принесет огромную прибыль некоторым рыбакам, но обречет вакит на скорейшую гибель.
Департамент окружающей среды Мексики также заявил, что рассматривает возможность сокращения защитной зоны для вакиты, мотивируя это тем, что уменьшение количества вакит и площади, где они были замечены в последние годы, оправдывает сокращение защитной зоны.
В настоящий момент защитная зона начинается вокруг дельты реки Колорадо и простирается на юг мимо рыбацких городков Сан-Фелипе и Пуэрто-Пеньяско.
Ученые предпринимали усилия, чтобы попытаться спасти вакит. В 2017 году они планировали перевезти половину уцелевших особей в защищенные морские загоны и содержать там, пока не восстановится дикая популяция – это был масштабный и многомиллионный проект. В результате удалось поймать двух самок, но в неволе обе начали демонстрировать признаки сильного стресса, и их пришлось отпустить. Одна из самок позже умерла, и проект был закрыт. Сейчас вакиты считаются обреченным видом: исследователи пришли к выводу, что защитить и восстановить популяцию практически невозможно.