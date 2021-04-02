Экологи требуют оказать международное давление на Мексику, чтобы спасти вакит

Экологические организации обратились к правительству США и международным организациям с требованием оказать давление на Мексику, которая, по их мнению, прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти вакиту — самое уязвимое морское млекопитающее на планете, находящееся на грани полного исчезновения.

Вакита (Phocoena sinus) — это небольшая морская свинья. Она обитает только в Калифорнийском заливе недалеко от Мексики. По оценкам экспертов, на сегодняшний день на планете осталось не больше 10 вакит. Эти животные относятся к отряду китообразных, являясь самыми маленькими их представителями (до 1,5 метра в длину).

Соединенные штаты уже наложили эмбарго на импорт креветок из верхней части Калифорнийского залива, но экологи требуют полного запрета на торговлю мексиканскими морепродуктами и дикими животными.

Совет по защите природных ресурсов, Центр биологического разнообразия и две другие группы заявили в открытом письме, что Мексика не смогла обеспечить соблюдение запрета на использование рыбаками жаберных сетей, в которых путаются и умирают вакиты. Сети предназначены для ловли тотоабы (Totoaba macdonaldi), тоже вымирающей лучепёрой рыбы, чей плавательный пузырь считается в Китае деликатесом и полезным средством традиционной медицины. Цена за него может доходить до тысяч долларов.