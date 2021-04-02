Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Природа

Экологи требуют оказать международное давление на Мексику, чтобы спасти вакит

National Geographic Россия
02 апреля 2021
Вакита
Фото: National Geographic
На Земле осталось лишь около десятка этих морских свиней, и нежелание Мексики останавливать рыболовство ради их выживания не радует природозащитников.

Экологические организации обратились к правительству США и международным организациям с требованием оказать давление на Мексику, которая, по их мнению, прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти вакиту — самое уязвимое морское млекопитающее на планете, находящееся на грани полного исчезновения. 

Вакита (Phocoena sinus) — это небольшая морская свинья. Она обитает только в Калифорнийском заливе недалеко от Мексики. По оценкам экспертов, на сегодняшний день на планете осталось не больше 10 вакит. Эти животные относятся к отряду китообразных, являясь самыми маленькими их представителями (до 1,5 метра в длину).

Соединенные штаты уже наложили эмбарго на импорт креветок из верхней части Калифорнийского залива, но экологи требуют полного запрета на торговлю мексиканскими морепродуктами и дикими животными. 

Совет по защите природных ресурсов, Центр биологического разнообразия и две другие группы заявили в открытом письме, что Мексика не смогла обеспечить соблюдение запрета на использование рыбаками жаберных сетей, в которых путаются и умирают вакиты. Сети предназначены для ловли тотоабы (Totoaba macdonaldi), тоже вымирающей лучепёрой рыбы, чей плавательный пузырь считается в Китае деликатесом и полезным средством традиционной медицины. Цена за него может доходить до тысяч долларов.

«Только сильнейшее международное давление заставит Мексику вытащить из воды смертоносные рыболовные сети, прежде чем маленькие морские свиньи исчезнут навсегда», — Сара Улеманн, директор международной программы Центра биологического разнообразия.

Правительство Мексики пока не дало никаких комментариев. Мексиканская межведомственная группа в марте сообщила о намерении снять ограничения на вылов тотоабы. По мнению экологов, это принесет огромную прибыль некоторым рыбакам, но обречет вакит на скорейшую гибель. 

Департамент окружающей среды Мексики также заявил, что рассматривает возможность сокращения защитной зоны для вакиты, мотивируя это тем, что уменьшение количества вакит и площади, где они были замечены в последние годы, оправдывает сокращение защитной зоны. 

В настоящий момент защитная зона начинается вокруг дельты реки Колорадо и простирается на юг мимо рыбацких городков Сан-Фелипе и Пуэрто-Пеньяско.

Ученые предпринимали усилия, чтобы попытаться спасти вакит. В 2017 году они планировали перевезти половину уцелевших особей в защищенные морские загоны и содержать там, пока не восстановится дикая популяция – это был масштабный и многомиллионный проект. В результате удалось поймать двух самок, но в неволе обе начали демонстрировать признаки сильного стресса, и их пришлось отпустить. Одна из самок позже умерла, и проект был закрыт. Сейчас вакиты считаются обреченным видом: исследователи пришли к выводу, что защитить и восстановить популяцию практически невозможно. 

рекомендации
Собака

Вкусная работа: как в Центре Hill's дегустируют корма для животных

Звезда

Святой для наркобарона: кому молятся мексиканцы

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Восклицательный знак

Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств