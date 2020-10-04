Экологическая катастрофа на Камчатке: что известно на данный момент
На восточном побережье Камчатки, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, находится Халактырский пляж — одна из главных природных достопримечательностей этого края. Знаменитая «Халактырка» — это полоса черного вулканического песка, протянувшаяся более чем на 30 километров. Пляж является точкой притяжения серферов со всей России (и не только), которые круглый год седлают волны Тихого океана на фоне фантастических пейзажей и на глазах у восхищенных туристов.
Однако по словам находящихся там сейчас туристов и прибывших журналистов, сейчас Халактырский пляж больше напоминает кладбище, чем популярную достопримечательность. Берег усеян трупами морских животных — осьминогов, рыб, морских ежей и даже тюленей. Странно вести себя начали местные нерпы ларги: они стали менее резвыми и игривыми, неохотно погружаются в воду и подолгу стараются находиться на скалистых камнях посреди воды.
Серферы еще три недели назад начали испытывать симптомы отравления. Вот как это описывает это пользовательница Инстаграма и серфер Yola La: «... помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах».
Серферы списали симптомы на кишечную инфекцию и не связали происходящее с проблемами в океане — вода была чистой, без всяких примесей. Позже врачи диагностировали у некоторых из них ожоги роговицы I и II степени. Сейчас симптомы проявляются даже у тех, кто не имел контакта с водой, а сама вода из чистой и не вызывающей подозрений стала мутной. Туристы спешно покидают камчатское побережье в районе Халактырского пляжа.
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Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.
В пятницу 2 октября Минприроды Камчатского края опубликовало уточненные результаты проб воды из акватории пляжа. Анализ показал превышение допустимых норм по нефтепродуктам почти в 4 раза. Также в 2,5 раза превышено содержание фенолов. Позже ведомство подтвердило загрязнение вод Авачинского залива еще в трех участках: согласно заявлению, «в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе».
Масштаб загрязнения пока не определен. Но тот факт, что мертвых животных в массовом количестве находят и в других частях побережья Камчатки, может свидетельствовать об очень серьезной угрозе для всей местной экосистемы.
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Друзья, нужна максимальная огласка ситуации. Тихий океан в районе Петропавловска-Камчатского отравлен непонятно чем. По слухам, это бензол. Ребята, кто серфит там, уже две недели чувствуют резь в глазах после катания. И какое-то время их всех рвало. Мы сегодня прилетели сюда, чтобы покататься, Оля взяла свой виндсерф. Но со вчера уже начали приходить тревожные новости, что даже шторм не помог и не унёс заразу. Халактырский пляж - открытая линия берега Тихого океана, не бухта. Это самое близкое место для сёрфинга от города. Так же оно популярно для отдыха. Когда приехали, нам рассказали, что сегодня были смельчаки, кто пошёл кататься. Через 30-40 минут человек практически перестаёт видеть. Хорошо, что это частично проходит, но не ясно, какие будут последствия. Те, кто катался неделю назад, только сейчас более менее начали нормально себя чувствовать. Мы были на пляже и кататься не пошли, но когда появился ветер с океана, у всех начался кашель и резь в горле. После этого мы резко ушли подальше от берега. На песке в прибое лежит много мертвых молюсков и мелкой дохлой рыбы. Говорят, дальше по берегу есть и мертвые нерпы и очень много мертвых морских ежей, звёзд и крабов. Это вообще не шутки и нужно что-то делать. Опять же говорят, что власти уже взяли анализы воды и завтра будут результаты, но странно, почему об этом все молчат. Это реально выглядит как катастрофа. И возможно огласка может помочь этой проблеме. Я не могу точно сказать, но два шторма не решили проблему, а по словам @snowave_kamchatka стало только хуже. Если в открытом океане остаётся такая концентрация даже после шторма- значит происходит что-то совсем плохое. Если есть идеи, что можно сделать- пишите. Мы уехали в горы на неделю подальше от ядовитого берега. Хештег по этой ситуации #тихийвопасности и вся актуальная информация в сторис @snowave_kamchatka 🙌
Управление гидрометслужбы по Камчатскому краю также взяло пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, однако результаты анализа будут известны только в понедельник. По мнению властей, одна из причин экологической катастрофы, развернувшейся на Камчатке, — выброс загрязненных вод и нефтепродуктов с проходящих судов.
Существуют разные версии объяснения происходящего: от последствий учений военных, которым принадлежит участок пляжа для проведения испытаний, до выбросов из заброшенных карьеров, расположенных неподалеку. Ни одна из них пока не подтверждена. Издание «Камчатка Онлайн» выдвинула предположение о причастности к загрязнению Козельского полигона ядохимикатов и пестицидов. Как выяснилось, при проверке пятилетней давности состояние объекта было признано удовлетворительным, однако было отмечено, в подземные и поверхностные воды продолжают поступать «поровые растворы, контактирующие с погребёнными ядохимикатами». Также издание отметило, что Козельский вулкан, под которым находится полигон, не так уж далек от Халактырского пляжа.
Как отмечает пресс-служба Greenpeace, до сих пор неизвестно основное вещество, которое привело к отравлению воды и гибели морской фауны, масштаб загрязнения и характер его распространения. Недалеко от места инцидента расположен объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки», акватория которого может оказаться под угрозой.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который в субботу 3 октября выехал на место происшествия, пригрозил меестным должностным лицам увольнениями, если выяснится, что «кто-то приукрашивал факты или замалчивал их». При этом камчатская журналистка Александра Новикова замечает, что по данным спутниковых снимков, загрязнение океана в районе Халактырского пляжа началось еще несколько недель назад, накануне выборов главы регионов 13 сентября, в результате которых Владимир Солодов был избран губернатором Камчатки.
Сейчас выяснить истинные причины случившегося пытаются сразу несколько ведомств, ситуацией занимаются Росприроднадзор, Следственный комитет и федеральное Министерство природы. Основные официальные результаты по превышению нефтепродуктов, фенолов и других веществ в водах Авачинской бухты будут получены в понедельник 5 октября.