Экологическая катастрофа на Камчатке: что известно на данный момент

Однако по словам находящихся там сейчас туристов и прибывших журналистов, сейчас Халактырский пляж больше напоминает кладбище, чем популярную достопримечательность. Берег усеян трупами морских животных — осьминогов, рыб, морских ежей и даже тюленей. Странно вести себя начали местные нерпы ларги: они стали менее резвыми и игривыми, неохотно погружаются в воду и подолгу стараются находиться на скалистых камнях посреди воды.

Серферы еще три недели назад начали испытывать симптомы отравления. Вот как это описывает это пользовательница Инстаграма и серфер Yola La: «... помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах».

Серферы списали симптомы на кишечную инфекцию и не связали происходящее с проблемами в океане — вода была чистой, без всяких примесей. Позже врачи диагностировали у некоторых из них ожоги роговицы I и II степени. Сейчас симптомы проявляются даже у тех, кто не имел контакта с водой, а сама вода из чистой и не вызывающей подозрений стала мутной. Туристы спешно покидают камчатское побережье в районе Халактырского пляжа.