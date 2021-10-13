Экскаваторы уничтожают уникальные дюны в Калининградской области: видео

В начале октября в Калининградской области на участке между Зеленоградском и речкой Алейкой начались работы по укреплению берега. Одновременно здесь планируется возвести дамбу, обустроить велодорожки, построить спуски к морю и гостиницы. Комплекс мероприятий проходит под девизом «благоустройство береговой территории на побережье Балтийского моря», но местные жители бьют тревогу: все это нанесет природе непоправимый вред.

Жители говорят о том, что их с детства приучали даже не ходить по дюнам: это приводит к разрушению хрупких песчаных массивов. Деревья, высаженные на побережье, призваны предотвращать эрозию. Активисты из движения «Экозащита» (внесено Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) также напоминают, что использование тяжелой техники на таких участках является грубейшим нарушением международных обязательств России в рамках Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря и рекомендаций Хельсинкской конвенции по защите береговой полосы.

Одной из множества проблем является то, что строительство велодорожки вдоль побережья не соответствует изначально заявленному проекту. В соответствии с ним веломаршрут должен был располагаться позади тыльного склона приморских дюн, однако техника выравнивает сами дюны.