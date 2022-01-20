Экспедиция искала затонувший корабль, но нашла нечто более впечатляющее

Команда из Caladan Oceanic в начале 2021 года отправилась в экспедицию в Филиппинском море в поисках USS Johnston, корабля времен Второй мировой войны, затонувшего в 1944 году во время битвы в заливе Лейте.

Используя пилотируемый подводный аппарат DSV Limiting Factor (подводный аппарат того же типа, который исследователь Виктор Весково использовал для спуска на дно Марианской впадины в июне 2020 года), ученые засняли свое погружение на дно Филиппинской впадины, где они работали больше четырех часов.

Изучая кадры, собранные у морского дна экспедицией, глубоководный исследователь Алан Джеймисон из Университета Западной Австралии заметил странную тень, тянущуюся возле морского дна. Он отправил видео и неподвижные изображения Майку Веккионе, зоологу из Смитсоновского института. И по очертаниям существа ученый сделал вывод, что это был кальмар из рода Magnapinna.