Экспедиция искала затонувший корабль, но нашла нечто более впечатляющее

Команда из Caladan Oceanic в начале 2021 года отправилась в экспедицию в Филиппинском море в поисках USS Johnston, корабля времен Второй мировой войны, затонувшего в 1944 году во время битвы в заливе Лейте.
Используя пилотируемый подводный аппарат DSV Limiting Factor (подводный аппарат того же типа, который исследователь Виктор Весково использовал для спуска на дно Марианской впадины в июне 2020 года), ученые засняли свое погружение на дно Филиппинской впадины, где они работали больше четырех часов.
Изучая кадры, собранные у морского дна экспедицией, глубоководный исследователь Алан Джеймисон из Университета Западной Австралии заметил странную тень, тянущуюся возле морского дна. Он отправил видео и неподвижные изображения Майку Веккионе, зоологу из Смитсоновского института. И по очертаниям существа ученый сделал вывод, что это был кальмар из рода Magnapinna.
Открытие не было бы таким захватывающим, если бы не глубина, на которой был запечатлен моллюск. Он плавал в 6,2 км от поверхности моря, что сделало его самым глубоководным кальмаром, которого когда-либо удавалось запечатлеть. Предыдущий рекордсмен, также из рода Magnapinna, был замечен на глубине около 4,7 км.
Исследователи также обнаружили четырех осьминогов-гримпотевтисов, но их раньше фиксировали на подобных глубинах.
Хотя глубоководный аппарат находился на некотором отдалении от кальмара, что сказалось на качестве полученных изображений, исследователям все же удалось разглядеть несколько важных черт для его идентификации. Кальмары Magnapinna отличаются очень тонкими руками и щупальцами, а также характерной плавательной позой. Этот конкретный экземпляр был не больше 10 сантиметров в длину, поэтому исследователи сделали вывод, что это молодая особь.
Затонувший корабль также удалось найти – исследователи провели несколько часов, изучая и картируя останки 114-метрового судна. Виктор Весково, американский частный инвестор, отставной морской офицер и исследователь подводного мира, руководивший экспедицией, рассказал о проблемах, связанных с поиском затонувшего корабля.
«Обломки настолько глубоки, что там очень мало кислорода, и хотя есть небольшое загрязнение от морской жизни, он на удивление хорошо сохранился, если не считать повреждений, полученных в результате яростной битвы», – заявил Весково.
Судно прославилось храбрыми действиями в битве в заливе Лейте. Уступая японцам в вооружении, USS Johnston возглавил атаку горстки американских кораблей против колоссального флота, пока не был окружен и уничтожен.
Посмотрите, как выглядят взрослые длиннорукие кальмары (что-то из ночных кошмаров).