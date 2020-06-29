Экспедиция WWF исследовала первозданную Лешуконскую тайгу

Один из самых редких и пугливых обитателей первозданных таежных лесов – дикий северный олень, в этом году включенный в Красную книгу РФ. Экспедиции посчастливилось найти следы пребывания этого редкого вида на своем маршруте. Помимо этого ученые выяснили, что на обследуемой территории обитают восемь редких и охраняемых видов птиц, пять из которых включены в Красную книгу РФ – к примеру орлан-белохвост, скопа и дубровник.

Флора этого региона оказалась еще более разнообразной, чем фауна. На этом участке тайги эксперты выявили около 500 видов сосудистых растений – это почти половина от всей флоры материковой части Архангельской области. Причем все они характерны именно для тайги, а агрессивных чужеродных для данного региона видов растений найдено не было. Помимо этого, в Лешуконской тайге обитает около 200-250 видов мхов – это почти 2/3 всех мхов материковой части области, и около 250 видов лишайников – около половины всех видов материковой части.