Экспедиция WWF исследовала первозданную Лешуконскую тайгу
В начале месяца группа ученых и экспертов WWF России отправилась в удаленный и труднодоступный участок лесов у притоков реки Мезень – Мезенской Пижмы и Четлас, чтобы провести комплексное обследование обширной северотаежной территории. Зоологам, орнитологам, ботаникам, ландшафтоведам и почвоведам предстояло описать местную флору и фауну, почвы и ландшафты, а также найти места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Ученые подтвердили, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными малонарушенными лесными и болотными массивами, где находятся местообитания редких и нуждающихся в охране видов флоры и фауны, в том числе ключевые сезонные местообитания животных. Крупные массивы лесных и болотных сообществ Лешуконии являются эталонами биологического разнообразия для северной тайги и притундровых лесов. Здесь можно встретить лиственничники, леса на скальных выходах, елово-березовые и березово-еловые редколесья, карстовые логи, лесные болота и не только. Экспедиции повстречались даже уникальные для Архангельской области ельники лишайникового типа. Столь разнообразные ландшафты и почвенно-геологические условия Лешуконской тайги обеспечивают богатое видовое многообразие флоры и фауны.
Один из самых редких и пугливых обитателей первозданных таежных лесов – дикий северный олень, в этом году включенный в Красную книгу РФ. Экспедиции посчастливилось найти следы пребывания этого редкого вида на своем маршруте. Помимо этого ученые выяснили, что на обследуемой территории обитают восемь редких и охраняемых видов птиц, пять из которых включены в Красную книгу РФ – к примеру орлан-белохвост, скопа и дубровник.
Флора этого региона оказалась еще более разнообразной, чем фауна. На этом участке тайги эксперты выявили около 500 видов сосудистых растений – это почти половина от всей флоры материковой части Архангельской области. Причем все они характерны именно для тайги, а агрессивных чужеродных для данного региона видов растений найдено не было. Помимо этого, в Лешуконской тайге обитает около 200-250 видов мхов – это почти 2/3 всех мхов материковой части области, и около 250 видов лишайников – около половины всех видов материковой части.
Экспедиция нашла места произрастания 2 видов растений из Красной книги РФ – вененерина башмачка и тетродонциума широковыемчатого, а также 32 вида мхов и лишайников, внесенных в «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений, и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области». Четыре из них – камнеломка снежная и дернистая, вудсия альпийская и гладкая ─ очень редкие, не встречающиеся в других районах области.
WWF России отмечает, что притундровые леса Лешуконии играют важную роль в регулировании климата, поддержании водного режима и сохранении биологического разнообразия. Материалы экспедиции станут основой для обоснования природной ценности данной территории и придания ей охранного статуса.
WWF России уже ведет переговоры с Группой компаний «УЛК», в аренде которой находится Лешуконская тайга, о сохранении ее наиболее ценных частей. Экологи выражают надежду на дальнейшее продуктивное взаимодействие с компанией и диалог с региональными органами исполнительной власти, который поможет учесть не только коммерческие, но и экологические и социальные приоритеты. Благодаря общим усилиям наиболее ценный участок первозданных лесов Лешуконии уже в скором времени может стать особо охраняемой природной территорией или первым в России Национальным лесным наследием.
Национальное лесное наследие предусматривает создание дополнительного типа особо защитных участков лесов, к которым относятся леса, имеющие научное, историческое, культурное или религиозное значение и малонарушенные лесные территории (первозданные леса). Это последние уголки дикой природы, где природные процессы не нарушены, а редким видам растений и животных пока ничто не угрожает. Первозданные леса очень важны не только для сохранения биологического разнообразия нашей планеты – они помогают регулировать климатический и водный режимы планеты, защищают почву от деградации и помогают рекам оставаться полноводными.
Средства на работу по приданию защитного статуса первозданным лесам Лешуконии были собраны в ходе акции, которую провела в своих гипермаркетах торговая сеть «Карусель» (X5 Retail Group) совместно с WWF России.