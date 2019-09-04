Ученые объединили наборы данных анализа и существующие климатические модели для определения основных процессов в атмосфере Земли, приводящих к одновременной засухе почвы и снижении. атмосферной влажности.

Так они выяснили, что в ближайшие 100 лет экстремальные засухи во все мире будут происходить чаще и длиться дольше.

«Одновременная почвенная засуха и засушливость атмосферы оказывают существенное влияние на естественную растительность, сельское хозяйство, промышленность и здравоохранение.

Дальнейшая интенсификация одновременной засухи в почве и атмосфере будет иметь катастрофические последствия для экосистем и окажет значительное влияние на все аспекты нашей жизни», – говорит Пьер Жентин, адъюнкт-профессор инженерных наук о Земле и окружающей среде.

Исследователи обнаружили, что обратная связь почвенной засухи с атмосферой в значительной степени ответственна за увеличение частоты и интенсивности засушливости атмосферы. Кроме того, обратная связь влажности и осадков в почве способствует более частым экстремально низким уровням осадков и влажности почвы в большинстве регионов.