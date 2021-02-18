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Природа

Экстремальные холода в США сбивают с толку метеоспутники

National Geographic Россия
18 февраля 2021
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Они начинают путать поверхность Земли с облаками.

Сильный зимний шторм, разразившийся на большей части США, вызвал такие сильные холода, что сбил с толку метеорологические спутники, отслеживающие ситуацию.

Во вторник холодный воздух, приближающийся к югу из Арктики, настолько заморозил землю, что один из спутников мониторинга принял ее за верхушки облаков, которые обычно намного холоднее, чем температура поверхности. Аналогичный эффект наблюдался 10 февраля в Канаде.

Спутник, о котором идет речь, называется GOES-East. Он использует инфракрасные датчики для измерения температуры в верхней части облаков. Обычно облака холоднее поверхности земли. Алгоритмы спутника используют это предположение для определения облачного покрова из космоса даже ночью.

Обративший на это внимание метеоролог Мэтью Капуччи выложил в Twitter видео, иллюстрирующий ситуацию.

«Этот пурпурный, истекающий кровью юг, который вы видите, состоит не из облаков — экстремальный холод становится все сильнее с наступлением ночи, заставляя спутники над Техасом и Оклахомой думать, что это облака», — написал Капуччи.

Он пояснил, что в Техасе и на других равнинах из-за сильного холода температура земли находится в диапазоне от 0 °C до -10 °C. При этом средняя температура почвы в этом регионе за последние пять лет составляет почти 9 градусов.

Таким образом, алгоритм спутника запутался и принял землю за облака, обозначив ее синим и пурпурным цветами, обычно зарезервированными для облаков.

Аномальная холодная погода установилась на большей части территории США и на севере Мексики. Национальная метеорологическая служба сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась далеко на юг. Морозы отмечаются там, где их никогда не было.

Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

К настоящему моменту известно о 20 жертвах непогоды в Соединенных Штатах.

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