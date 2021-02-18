Экстремальные холода в США сбивают с толку метеоспутники

«Этот пурпурный, истекающий кровью юг, который вы видите, состоит не из облаков — экстремальный холод становится все сильнее с наступлением ночи, заставляя спутники над Техасом и Оклахомой думать, что это облака», — написал Капуччи.

Он пояснил, что в Техасе и на других равнинах из-за сильного холода температура земли находится в диапазоне от 0 °C до -10 °C. При этом средняя температура почвы в этом регионе за последние пять лет составляет почти 9 градусов.

Таким образом, алгоритм спутника запутался и принял землю за облака, обозначив ее синим и пурпурным цветами, обычно зарезервированными для облаков.

Аномальная холодная погода установилась на большей части территории США и на севере Мексики. Национальная метеорологическая служба сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась далеко на юг. Морозы отмечаются там, где их никогда не было.

Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

К настоящему моменту известно о 20 жертвах непогоды в Соединенных Штатах.