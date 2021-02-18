Экстремальные холода в США сбивают с толку метеоспутники

Сильный зимний шторм, разразившийся на большей части США, вызвал такие сильные холода, что сбил с толку метеорологические спутники, отслеживающие ситуацию.
Во вторник холодный воздух, приближающийся к югу из Арктики, настолько заморозил землю, что один из спутников мониторинга принял ее за верхушки облаков, которые обычно намного холоднее, чем температура поверхности. Аналогичный эффект наблюдался 10 февраля в Канаде.
Спутник, о котором идет речь, называется GOES-East. Он использует инфракрасные датчики для измерения температуры в верхней части облаков. Обычно облака холоднее поверхности земли. Алгоритмы спутника используют это предположение для определения облачного покрова из космоса даже ночью.
Обративший на это внимание метеоролог Мэтью Капуччи выложил в Twitter видео, иллюстрирующий ситуацию.
This is incredible.— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) February 16, 2021
That purple bleeding south you see isn't from clouds – extreme #cold is expanding as night commences, tricking satellites over #Texas and #Oklahoma into thinking there are clouds.
Lake-effect snow too from Lakes Conroe and Livingston north of #Houston. pic.twitter.com/2envfn9tmt
«Этот пурпурный, истекающий кровью юг, который вы видите, состоит не из облаков — экстремальный холод становится все сильнее с наступлением ночи, заставляя спутники над Техасом и Оклахомой думать, что это облака», — написал Капуччи.
Он пояснил, что в Техасе и на других равнинах из-за сильного холода температура земли находится в диапазоне от 0 °C до -10 °C. При этом средняя температура почвы в этом регионе за последние пять лет составляет почти 9 градусов.
Таким образом, алгоритм спутника запутался и принял землю за облака, обозначив ее синим и пурпурным цветами, обычно зарезервированными для облаков.
Аномальная холодная погода установилась на большей части территории США и на севере Мексики. Национальная метеорологическая служба сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась далеко на юг. Морозы отмечаются там, где их никогда не было.
Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий.
К настоящему моменту известно о 20 жертвах непогоды в Соединенных Штатах.