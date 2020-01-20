Эму захватили австралийский городок: видео

Крупнейшая птица Австралии, эму (Dromaius novaehollandiae) обитает в различных областях страны, избегая густонаселенную местность. Исключением стали несколько птичьих семейств, облюбовавших небольшой город Наннап на западе. Местные жители говорят, что в пригороде стая эму встречалась уже давно, но в прошлом году около 40 птиц перебрались в центр.
Это привело к множеству проблем: двухметровые гиганты массой до 55 кг вытаптывают лужайки, ломают кусты и препятствуют движению транспорта. Они оставляют повсюду помет и поедают фрукты с деревьев на приусадебных участках. Вероятнее всего, именно наличие доступной пищи и побудило птиц поменять место жительства.
Горожане разделились на два лагеря: одни требуют прогнать непрошенных гостей, другие же рады такому близкому соседству с представителями дикой природы. Власти не знают, как реагировать на обращения граждан: было предложено отпугивать птиц струями воды или громкими звуками, но экоактивисты готовы в этом случае обвинить администрацию в жестоком обращении с животными. В итоге было решено ограничиться предупреждающими знаками об осторожности при встрече с эму.
Специалисты Департамента охраны дикой природы не ждут, что птицы уйдут из города. Некоторые птенцы появились на свет уже здесь, и другого дома они просто не знают. С учетом того, что эму – территориальные птицы, привязанные к своему гнезду, шансов на изменение ситуации нет.
Узнайте, как жизнь рядом с человеком меняет поведение птиц.