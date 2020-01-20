Эму захватили австралийский городок: видео

Горожане разделились на два лагеря: одни требуют прогнать непрошенных гостей, другие же рады такому близкому соседству с представителями дикой природы. Власти не знают, как реагировать на обращения граждан: было предложено отпугивать птиц струями воды или громкими звуками, но экоактивисты готовы в этом случае обвинить администрацию в жестоком обращении с животными. В итоге было решено ограничиться предупреждающими знаками об осторожности при встрече с эму.

Специалисты Департамента охраны дикой природы не ждут, что птицы уйдут из города. Некоторые птенцы появились на свет уже здесь, и другого дома они просто не знают. С учетом того, что эму – территориальные птицы, привязанные к своему гнезду, шансов на изменение ситуации нет.

Узнайте, как жизнь рядом с человеком меняет поведение птиц.