Если съедать один гриб в день, можно снизить риск возникновения рака

Команда из Института рака штата Пенсильвания обнаружила, что употребление в пищу всего 18 граммов грибов в день снижает риск развития рака на 45%. По словам исследователей, 18 граммов – это всего лишь один шампиньон (Agaricus bisporus) среднего размера в день.
Эти данные были получены на основе 17 исследований о раке, опубликованных с 1966 по 2020 годы.
По словам Ричи, 18 граммов – это очень приблизительная оценка планки снижения вероятности рака, но данные показывают, что чем больше мы едим грибов, тем ниже риск развития заболевания.
Грибы известны как хороший источник белка, витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Они давно используются в азиатских лекарствах, но их потенциальная польза для здоровья была доказана только в последние десятилетия.
Особый интерес представляет эрготионеин – антиоксидант природного происхождения, который люди не могут синтезировать самостоятельно.
Наибольшее количество эрготионеина содержится в японском лесном грибе шиитаке (Lentinula edodes), в грибе под названием грифола курчавая (Grifola frondosa), также известном как майтаке и в обыкновенной вешенке (Pleurotus ostreatus), которую сегодня культивируют в промышленных масштабах.
Однако ученые отмечают, что для профилактики рака полезны любые разновидности грибов, за исключением ядовитых.