Если съедать один гриб в день, можно снизить риск возникновения рака

Команда из Института рака штата Пенсильвания обнаружила, что употребление в пищу всего 18 граммов грибов в день снижает риск развития рака на 45%. По словам исследователей, 18 граммов – это всего лишь один шампиньон (Agaricus bisporus) среднего размера в день.

Эти данные были получены на основе 17 исследований о раке, опубликованных с 1966 по 2020 годы.