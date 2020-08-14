Есть можно и стоя: как питаются геренуки

Эти грациозные создания — геренуки — обитают в Восточной Африке в саваннах, поросших кустарниками. Они редко пасутся и гораздо чаще едят листья с высоких веток деревьев. А для того чтобы их достать, не обладающим длинной шеей, как у жирафа, геренукам приходится вставать на задние ноги. В природе, пожалуй, не существует других антилоп, которые способны питаться, находясь в таком положении.

Для удобства поедания листьев с деревьев в процессе эволюции геренуки, подобно жирафам, обрели жесткий язык и нечувствительные, но довольно подвижные губы. Они позволяют им обхватывать острые шипы на ветках. Как и у жирафов, у них небольшая голова, что помогает этим животным уклоняться от колючих веток. Однако, несмотря на это сходство с жирафами, геренуки отнюдь им не родственны.

Сегодня численность геренуков довольно маленькая, из-за чего они занесены в Красную книгу. Тем не менее в некоторых местах на Земле их популяции достаточно многочисленны. Например, в Сомали. Там, согласно народным поверьям, убивать геренука или охотиться на него нельзя, ведь это повлечет за собой гибель верблюдов человека, который погубил антилопу. Сомалийцы верят в это, поскольку считают, что геренуки — родственники верблюдов.

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