Эта странная черепаха ведет себя как преданный домашний питомец: видео

Красноухая черепаха по кличке TripleM проявляет несвойственное рептилиям поведение.

Один из пользователей Reddit рассказал о своем домашнем питомце – самце красноухой черепахи Mr. Mostly Mittens, или сокращенно «TripleM» («Тройное М»). Эти рептилии происходят из юго-восточной части США, но широко распространены по всей планете: они сравнительно неприхотливы и могут жить в естественной среде с широким диапазоном температур, и их несложно содержать в аквариуме.

В домашних условиях красноухие пресноводные черепахи (Trachemys scripta elegans) в основном являются элегантной «деталью интерьера»: они грациозно плавают, не вступая в контакт с теми, кто их кормит и о них заботится. TripleM стал удивительным исключением: он ведет себя по отношению к хозяину так, как будто бы он – ласковый щенок.

Владелец завел для черепахи аккаунт в сети TikTok, где регулярно приводит примеры необычного поведения. TripleM встречает его с работы, просится на руки и спит в одной постели.

Совместный просмотр телевизора тоже не является формальностью – черепаха реагирует на то, что видит на экране, точно так же, как и многие домашние собаки или кошки.

Комментаторы предположили, что TripleM проявляет «знаки внимания» в ожидании пищи, но владелец уверяет, что питомца кормит его жена. И такая привязанность со стороны рептилии крайне необычна: с семьей связался биолог, планирующий изучать поведение дружелюбной черепахи.

В дикой природе красноухие пресноводные черепахи являются преимущественно водными животными. Они покидают воду, чтобы отложить яйца, принять солнечные ванны, а также ради охоты: эти рептилии питаются рыбой, улитками, головастиками и насекомыми, а крупные взрослые особи способны раздробить своими мощными челюстями новорожденную мышь. При этом у них нет слюны, и их языки устроены таким образом, что им необходимо съедать свою добычу в воде.

TripleM и здесь стал исключением: в одном из видео показано, как он грызет собачье лакомство прямо на ковре в комнате.

Между самцами и самками красноухих черепах существует заметный диморфизм. Юные особи внешне неразличимы, но по достижении половой зрелости (в возрасте около 6 лет) начинают проявляться характерные признаки. В первую очередь это когти: у самцов они вырастают длинными, что используется как конкурентное преимущество в брачный период, а также помогает им удерживать самку во время спаривания. Кроме того, у них по-разному располагается отверстие клоаки, вследствие чего самцы обладают массивным и длинным по сравнению с самками хвостом. Есть разница и в форме пластрона.

Красноухие черепахи могут вырастать до 35-40 см и жить более 30 лет. Узнайте о крупнейшей в мире пресноводной черепахе.