Эти крошечные пауки исполняют синхронный «танец» во время охоты

Вибрации паутины помогают им скоординировать удар.

В основном пауки ведут одиночный образ жизни. Однако 20 из примерно 50 тысяч известных видов пауков живут колониями. Среди них Anelosimus eximius – вид, колонии которого могут насчитывать до тысячи особей. Все вместе они плетут паутину длиной в несколько метров. Когда в нее попадает добыча, эти крошечные членистоногие координируют свои действия, чтобы вместе атаковать жертву.

До сих пор оставалось загадкой, как именно эти пауки осуществляют такие совместные атаки. Новое исследование показало, что они синхронизируют свои движения, исполняя своеобразный «танец», в течение которого все они разом замирают в одно и то же время, где бы маленькие охотники ни находились.

Конечно, пауки на самом деле не танцуют; они ощущают вибрации как от насекомых, запутавшихся в паутине, так и от своих собратьев-пауков. Если бы каждый паук двигался в собственном ритме, это создавало бы столько шума, что они не смогли бы «услышать» пойманное насекомое. Таким образом, синхронизируя свои движения, пауки легче понимают, где находится добыча.

Когда колония атакует, пауки набрасываются на свою жертву, синхронизируя свои движения в два этапа: сближение с сопротивляющейся жертвой и стояние на месте. Это позволяет паукам рассчитать время своего приближения, чтобы все они нанесли удар одновременно.

«Когда добыча попадает в паутину, пауки начинают движение. Но через некоторое время все они замирают на несколько миллисекунд, прежде чем снова начать двигаться. Что удивительно, так это то, что среди этих пауков нет руководителя. Вся колония пауков координирует свою атаку, при этом каждая особь получает одну и ту же информацию», – Рафаэль Жинсон, ведущий автор исследования из Университета Тулузы.

Чтобы разгадать секреты танца A. eximius, ученые отправились во Французскую Гвиану для проведения полевого эксперимента. Они обнаружили небольшую группу из 25 пауков и зафиксировали, как она реагирует на приманку – мертвого слепня, прикрепленного проволокой к вибрационному генератору энергии.

Команда могла контролировать вибрации приманки, что позволяло им измерять в режиме реального времени, как паукообразные реагируют на различные переменные, такие как мягкие, едва уловимые вибрации маленькой добычи по сравнению с покачиванием крупной.

С помощью компьютерного моделирования ученые определили самые разные сценарии охоты – больше, чем они бы смогли получить, просто сидя и наблюдая за поведением пауков. Данные модели показали, что синхронизируя движения, пауки ловили добычу с большим успехом, чем если бы они не двигались синхронно.

Еще одно интересное открытие, говорит Жинсон, заключается в том, что пауки могут изменять свое поведение в зависимости от ситуации. Если маленькое насекомое, издававшее более мягкие вибрации, попадало в их паутину, паукам нужно было синхронизироваться, чтобы почувствовать его. А большое насекомое, издававшее сильные вибрации, и так было достаточно «громким», так что синхронизация не понадобилась.

«Это как в комнате с людьми, которые беседуют одновременно. При небольшом слабом шуме всем нужно замолчать, чтобы услышать какой-то негромкий звук и определить, откуда он. А взрыв, например, все услышат и так», – поясняет Жинсон.