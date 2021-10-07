Эти странные животные завелись в огромной луже. И они похожи на древних ископаемых

О необычном случае рассказали сотрудники Национального монумента Вупатки, который находится в северо-центральной части Аризоны. Это место представляет собой многочисленные руины древних народов пуэбло, в котором, в частности, есть поле для мезоамериканской игры в мяч. Именно на этой площадке туристы заметили причудливых существ, которых сперва приняли за головастиков.
Прибыв на место, сотрудники монумента обнаружили в луже, образовавшейся из-за продолжительных дождей, которые довольно редки в Аризоне, триопсов (Triops cancriformis), или летних щитней – ракообразных, принадлежащих к отряду щитней (Triopsidae).
Яйца триопса могут пребывать в целости и сохранности в течение многих лет, пока они не окажутся в нужное время и в нужном месте для созревания и вылупления. Вылупившись, щитни взрослеют всего за неделю и откладывают как можно больше яиц, чтобы повторить цикл. Обычно триопсы живут не более 90 дней.
Триопсов часто называют живыми ископаемыми за их поразительное сходство с родственными ракообразными из верхнего триаса. Так, ископаемые останки возрастом 237 миллиона лет, найденные в Германии, даже были отнесены к подвиду T. cancriformis и были первоначально названы T. cancriformis minor.
Однако более поздние исследования показали, что их онтогенетический рост сильно отличался от живых видов, и их лучше рассматривать как отдельный вид Notostraca minor. Генетические данные также указывают на то, что T. cancriformis отделился от других видов Triops около 49,6-23,7 миллиона лет назад.
Триопсы в основном обитают в Европе, на Ближнем Востоке и в Индии. Из-за уничтожения среды обитания многие популяции в последнее время вымерли по всему европейскому ареалу, поэтому вид считается находящимся под угрозой исчезновения, в том числе в Великобритании и нескольких других европейских странах.
Латинское название типового рода Triops (от греч. «трехглазый») щитни получили из-за органа, напоминающего третий глаз, однако до сих пор его функция точно не установлена.