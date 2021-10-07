Эти странные животные завелись в огромной луже. И они похожи на древних ископаемых

О необычном случае рассказали сотрудники Национального монумента Вупатки, который находится в северо-центральной части Аризоны. Это место представляет собой многочисленные руины древних народов пуэбло, в котором, в частности, есть поле для мезоамериканской игры в мяч. Именно на этой площадке туристы заметили причудливых существ, которых сперва приняли за головастиков.

Прибыв на место, сотрудники монумента обнаружили в луже, образовавшейся из-за продолжительных дождей, которые довольно редки в Аризоне, триопсов (Triops cancriformis), или летних щитней – ракообразных, принадлежащих к отряду щитней (Triopsidae).

Яйца триопса могут пребывать в целости и сохранности в течение многих лет, пока они не окажутся в нужное время и в нужном месте для созревания и вылупления. Вылупившись, щитни взрослеют всего за неделю и откладывают как можно больше яиц, чтобы повторить цикл. Обычно триопсы живут не более 90 дней.