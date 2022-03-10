Это что за зверь? Голожаберный моллюск похож на зелёную морскую овечку

Встречайте, Costasiella kuroshimae.
Посмотрите внимательно на этого голожаберного моллюска – это самое милое, что вы увидите сегодня. Похожий на овечку (с симпатичной мордочкой и двумя черными глазками), ушастый и покрытый будто бы кучей мелких листочков, он зовется Costasiella kuroshimae.
Ненаучные названия этого морского слизня – лиственная овечка, листовой слизень или даже «морская соленая гусеница».
А еще они настоящие крохотульки – размер Costasiella kuroshimae варьируется от 5 миллиметров до 1 сантиметра в длину.
Впервые этого голожаберного моллюска обнаружили в 1993 году у побережья японского острова Куро (Куросима) – это один из островов Яэма в Японии. Позже этих очаровательных животных нашли и в водах Японии, Филиппин и Индонезии.
У них есть два темных глаза и ринофоры, которые торчат из макушки слизня, будто длинные ушки. Ринофоры называют обонятельными, так как они содержат обонятельные рецепторы – покрыты тонкими волосками, которые улавливают химические вещества в воде. С помощью них Costasiella kuroshimae и другие морские слизняки находят себе пищу.
Этот морской слизень не только внешне похож на кучу листочков, у него есть с ними и другое сходство: он может фотосинтезировать! И делает это с помощью клептопластии.
Поедая водоросли, эти голожаберные моллюски сохраняют хлоропласты – и получают из них собственную энергию.
Клептопластия — процесс накопления хлоропластов водорослей в тканях организма, питающегося ими. Водоросли, за исключением хлоропластов, при этом перевариваются, но хлоропласты какое-то время фотосинтезируют, и продукты фотосинтеза используются хозяином.
Как и листья, эти голожаберные моллюски бывают разных форм и цветов – лиственная бахрома на спине морской овечки может быть насыщенно-зеленого цвета с фиолетовыми кончиками, а может быть и зеленой с желтым отливом и буроватыми точками.
Питаются морские лиственные овечки водорослями Avrainvillea. Он даже пасется совсем как настоящие овцы!
Отложите на минуту все дела и просто полюбуйтесь, как лиственные овечки пасутся на водорослях.
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