Этой акуле 500 лет. Ее выбросило у берегов Великобритании

Она могла появиться на свет во времена Генриха VIII и отца Ивана Грозного.

Житель Великобритании обнаружил на побережье труп гренландской полярной акулы, которая считается самой долгоживущей в мире. О своей находке мужчина сообщил сотрудникам Фонда дикой природы графства Корнуолл, но, когда те прибыли на пляж, мертвую акулу уже смыло обратно в море. Позже ее нашел экипаж туристического судна и вернул обратно на берег.

Ученые установили, что акуле было около 500 лет. Она могла появиться на свет в те времена, когда Англией правил Генрих VIII, а государем всея Руси был Василий III — отец Ивана Грозного. Впрочем, возраст акулы требует дополнительного подтверждения.

В целом гренландские полярные акулы — самые холодолюбивые из всех своих сородичей. Они медлительны, питаются рыбой и падалью, а их длина может превышать шесть метров. Эти акулы редко появляются у берегов Великобритании, в основном обитая на севере Атлантического и в Северном Ледовитом океанах. Единственный раз, когда остатки гренландской акулы выносило на британские берега, был зафиксирован в 2013 году.

Фото: MARINE STRANDINGS NETWORK/APEX

Ранее датские ученые выяснили, что средний возраст взрослых особей гренландских полярных акул составляет 272 года (с погрешностью ± 120), половой зрелости животные достигают к 150 годам, а самая старая из числа исследованных особей дожила как минимум до 392 лет. Это делает гренландских полярных акул долгожителями-рекордсменами среди позвоночных.

До этого данную позицию удерживал 211-летний гренландский кит. Причина столь длительного срока жизни как для акулы, так и для гренландского кита, по всей видимости, объясняется средой их обитания: низкой температурой воды и, соответственно, медленным метаболизмом.