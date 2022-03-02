Этот маленький паук охотится на летучих мышей. Такое заметили впервые

Художник обнаружил в своем доме жертв ложной черной вдовы – запутавшихся в паутине летучих мышей. Ученые говорят, что это первый подобный задокументированный случай.
Открытие сделал художник Бен Ваддамс в своем доме в северном графстве Шропшир в западной Англии. По словам мужчины, на чердаке его особняка живут летучие мыши, и он два дня подряд находил их запутавшимися в паутине ложной черной вдовы (Steatoda nobilis), также известной как стеатода крупная.
Первой жертвой паука оказался молодой детеныш. Он был уже мертв, когда художник обнаружил его, плотно упакованного в паутину. Он стал сытным ужином для членистоногого. Вторая, гораздо более крупная взрослая летучая мышь, также запуталась в паутине, но когда ее нашли, она была еще жива и пыталась выпутаться – так что пленницу спасли и отпустили.
В Великобритании летучие мыши-нетопыри находятся под защитой Закона о дикой природе и сельской местности 1981 года и Положений о сохранении мест обитания и видов 2017 года.
Случаем охоты пауков на летучих мышей заинтересовались ученые из Национального университета Ирландии в Голуэе. Они пояснили, что три года назад ложную черную вдову застали за поеданием местной ящерицы, которая в Ирландии является охраняемым видом.
Пауки способны охотиться на змей, превышающих их размеры в сотни раз
Ложные черные вдовы Steatoda nobilis родом с Мадейры и Канарских островов. В Англии этот вид впервые заметили в 1879 году, и в последние десятилетия его ареал и плотность популяции значительно увеличились – пауки уже распространились в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. За это время они также успели заселить Европу, Восточную Азию, Северную и Южную Америку.
Эти членистоногие достигают всего 14 мм в длину, но обладают укусом, болезненным даже для человека. Их можно найти как в помещении, так и на открытом воздухе, но в Великобритании и Ирландии они предпочитают бетонные или деревянные конструкции в городских районах.
За последние пять лет группа под руководством доктора Мишеля Дюгона из изучала широкий спектр характеристик, свойственных ложным вдовом, включая их яд, симптомы после укуса, экологию и поведение.
«Мы изучали этих пауков в течение последних пяти лет и многое узнали об этом виде. Но мы все еще удивлены его способности адаптироваться к новым условиям и максимально использовать имеющиеся ресурсы. Это действительно замечательный вид», – Мишель Дюгон.
По словам соавтора исследования Джона Данбара, в более экзотических частях мира ученые документировали такие случаи нападения пауков на мелких позвоночных в течение многих лет. «Но мы только начинаем осознавать, насколько часто происходят эти события. Теперь, когда этот инвазивный вид прочно обосновался в Ирландии и Великобритании, мы наблюдаем такие увлекательные случаи на собственном пороге», – сказал ученый.
«Известно, что даже другие, гораздо более мелкие виды пауков-тенётников ловят змей и ящериц и питаются ими. Это исследование представляет собой еще один пример инвазивного воздействия ложной черной вдовы на местные виды. Мы знаем, что они гораздо более конкурентоспособны, чем местные пауки, и это еще раз подтверждает их влияние на виды добычи.
Это важно, поскольку мы начинаем лучше понимать и понимать, с какой добычей он может справиться. В этом случае пауку удалось справиться с жертвой с помощью яда, насыщенного мощным нейротоксином, так как он влияет на позвоночных», – говорит Данбара.
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«Ложные черные вдовы, как и сами черные вдовы, обладают необычными методами захвата добычи и удивительно мощным ядом, который позволяет им удивительно эффективно и просто ловить позвоночных, во много раз превышающих размер самого паука», – добавляет другой соавтор исследования Аисте Виткаускайте.
По словам исследователей, ядовитость этого инвазивного вида дает ему преимущество над другими местными пауками.
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