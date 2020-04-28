Как считают клещей? С помощью ежей!

Ежи, как известно, большую часть времени проводят в траве, поэтому легко собирают на своем теле клещей. Однако из-за игл на еже кормится обычно больше клещей, чем на любом другом животном. Иглистым покровом еж, как щеткой, собирает всех клещей с травинок. Эта «щетка», которая служит защитой ежу, хорошо защищает клещей от самого ежа. Избавиться от клещей, впившихся в тело между иглами, еж не может.

Часто за весну один еж кормит на себе десятки тысяч клещей. Такую способность ежей собирать на себе огромное количество клещей приметили ученые. Паразитологи стали использовать ежей для количественного учета клещей в природных очагах энцефалита.

Существует особая единица учета, называемая «еже-час», которая служит для измерения количества клещей, собранных ежом на себе за один час пробега по очаговому участку.