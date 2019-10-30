Сотни миллионов жителей побережья пострадают от стихийных бедствий к 2050 году

Калп назвал несколько главных факторов, угрожающих населению прибрежных территорий. В первую очередь исследователь выделил таяние ледников в Гренландии и Антарктиде: потери льда составляют более 430 миллиардов тонн в год. Вследствие этого темп роста уровня моря может вырасти в десятки раз к 2100 году.

Вторым фактором являются тропические штормы — тайфуны, циклоны и ураганы. Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, крупные штормы, которые до недавнего времени происходили раз в столетие, к 2050 году будут происходить в среднем раз в год во многих местах, особенно в тропиках. По прогнозам, к 2100 году ежегодный ущерб от наводнений в прибрежных районах увеличится в 100-1000 раз.

Третья проблема заключается в неточных данных о высоте над уровнем моря в прибрежных районах. Большая часть этих данных поступает от отработки радиолокационной топографии из космоса (SRTM), предоставляемой NASA. Однако эти измерения имеют широкий предел погрешности — система NASA часто принимает деревья и крыши домов за уровень земли.