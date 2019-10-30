Сотни миллионов жителей побережья пострадают от стихийных бедствий к 2050 году

Прибрежные районы, на данный момент заселённые 300 миллионами человек, к 2050 году будут подвержены наводнениям. Такие выводы сделали ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Стихийные бедствия будут усугублены изменениями климата, однако на них не повлияют искусственные ограничения выбросов углерода – поэтому неважно, как сильно человечество будет стараться остановить глобальное потепление собственными силами. Скорее всего к этому времени средний уровень моря уже возрастёт на 20-30 сантиметров. Разрушительные штормы, вызванные мощными циклонами и растущим уровнем моря, сильнее всего ударят по Азии. Более 65% подверженного опасности населения проживает в Китае, Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.
Калп назвал несколько главных факторов, угрожающих населению прибрежных территорий. В первую очередь исследователь выделил таяние ледников в Гренландии и Антарктиде: потери льда составляют более 430 миллиардов тонн в год. Вследствие этого темп роста уровня моря может вырасти в десятки раз к 2100 году.
Вторым фактором являются тропические штормы — тайфуны, циклоны и ураганы. Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, крупные штормы, которые до недавнего времени происходили раз в столетие, к 2050 году будут происходить в среднем раз в год во многих местах, особенно в тропиках. По прогнозам, к 2100 году ежегодный ущерб от наводнений в прибрежных районах увеличится в 100-1000 раз.
Третья проблема заключается в неточных данных о высоте над уровнем моря в прибрежных районах. Большая часть этих данных поступает от отработки радиолокационной топографии из космоса (SRTM), предоставляемой NASA. Однако эти измерения имеют широкий предел погрешности — система NASA часто принимает деревья и крыши домов за уровень земли.
Ученые предполагают, что к 2050 году население Земли увеличится на два миллиарда, что затронет еще большее количество жителей на прибрежных территориях.
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