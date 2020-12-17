Фантастические грибы: фотожурнал

У себя во дворе я наблюдал, как грибы растут и меняются от сезона к сезону. Мои любимцы – мухоморы с белыми ножками и ярко-красными шляпками. Я очень обрадовался, когда увидел рядом с домом нарядный гриб в горошек, впрочем, у моего соседа растут экземпляры еще красивее. Я попросил не трогать грибы, когда он косил траву, и теперь их фотография открывает эту статью.

Лес станет беднее, если грибов будет меньше. Поэтому я всегда жду то время, когда можно наблюдать, как они растут.