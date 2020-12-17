Фантастические грибы: фотожурнал
Я объездил весь мир, фотографируя природу и экосистемы. Когда в марте 2020 года в Нидерланды пришел COVID-19, я, как и все жители страны, в основном сидел дома. И тогда заметил, что у меня во дворе, да и вообще по всему району растут грибы.
То, что грибы любят влажную среду, я понял осенью 2019 года, когда в Нидерландах выпало рекордное количество осадков. Однако помимо влажности грибам нужна мертвая древесина рядом. Питательные вещества из гниющих деревьев попадают в почву, чем и пользуются микроорганизмы, грибы и насекомые – деревья помогают всей пищевой цепочке. В моем районе со времен активной вырубки лесов остались запасы древесины, которая долгое время питала почву и поддерживала биоразнообразие.
Но все может измениться. Из нидерландских лесов вывозят ветки и деревья – потенциальную пищу для грибов: во-первых, в целях пожарной безопасности, а во-вторых, набирают популярность электростанции, работающие на биомассе, то есть древесину теперь можно превращать в электроэнергию. Но если нарушить цикл, в ходе которого гниющая биомасса создает новую почву, то пострадают не только грибы, но и вся лесная экосистема.
Грибы – прекрасный индикатор состояния леса: если хорошо растут грибы, то процветают и другие живые организмы.
У себя во дворе я наблюдал, как грибы растут и меняются от сезона к сезону. Мои любимцы – мухоморы с белыми ножками и ярко-красными шляпками. Я очень обрадовался, когда увидел рядом с домом нарядный гриб в горошек, впрочем, у моего соседа растут экземпляры еще красивее. Я попросил не трогать грибы, когда он косил траву, и теперь их фотография открывает эту статью.
Лес станет беднее, если грибов будет меньше. Поэтому я всегда жду то время, когда можно наблюдать, как они растут.