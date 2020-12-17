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Природа

Фантастические грибы: фотожурнал

Текст и фотографии: Ян Вермеер
17 декабря 2020
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Один из самых известных видов грибов, красный мухомор (Amanita muscaria), – любимый гриб фотографа Яна Вермеера. Ян очень обрадовался, когда нашел его во дворе сначала у себя, а потом у соседа.
Когда в нидерландском регионе Велюве ввели карантин, фотограф принялся изучать грибы – в собственном дворе и в окрестных лесах.

Я объездил весь мир, фотографируя природу и экосистемы. Когда в марте 2020 года в Нидерланды пришел COVID-19, я, как и все жители страны, в основном сидел дома. И тогда заметил, что у меня во дворе, да и вообще по всему району растут грибы.

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Чтобы размножаться, щелелистникам вида Crepidotus достаточно соприкоснуться своими волокнистыми грибницами, чтобы их клетки соединились. У этого вида есть десятки тысяч типов спаривания, и размножение происходит с совместимыми типами.

То, что грибы любят влажную среду, я понял осенью 2019 года, когда в Нидерландах выпало рекордное количество осадков. Однако помимо влажности грибам нужна мертвая древесина рядом. Питательные вещества из гниющих деревьев попадают в почву, чем и пользуются микроорганизмы, грибы и насекомые – деревья помогают всей пищевой цепочке. В моем районе со времен активной вырубки лесов остались запасы древесины, которая долгое время питала почву и поддерживала биоразнообразие.

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Когда на мухомор попадает солнце, замысловатый рисунок из пластинок под шляпкой начинает отчетливо светиться. Красные мухоморы ядовиты и психоактивны.
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Фиолетовый грибок, представитель вида Ramariopsis pulchella, растет в провинции Гелдерланд на границе Нидерландов и Германии. Европейские природоохранные организации наблюдают за этим видом, как за потенциально уязвимым.

Но все может измениться. Из нидерландских лесов вывозят ветки и деревья – потенциальную пищу для грибов: во-первых, в целях пожарной безопасности, а во-вторых, набирают популярность электростанции, работающие на биомассе, то есть древесину теперь можно превращать в электроэнергию. Но если нарушить цикл, в ходе которого гниющая биомасса создает новую почву, то пострадают не только грибы, но и вся лесная экосистема.

Грибы – прекрасный индикатор состояния леса: если хорошо растут грибы, то процветают и другие живые организмы. 

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Гриб вида Xylaria hypoxylon вырастает до шести сантиметров. Его нередко называют «обгоревшими рогами» или просто «рогами оленя».

У себя во дворе я наблюдал, как грибы растут и меняются от сезона к сезону. Мои любимцы – мухоморы с белыми ножками и ярко-красными шляпками. Я очень обрадовался, когда увидел рядом с домом нарядный гриб в горошек, впрочем, у моего соседа растут экземпляры еще красивее. Я попросил не трогать грибы, когда он косил траву, и теперь их фотография открывает эту статью.

Лес станет беднее, если грибов будет меньше. Поэтому я всегда жду то время, когда можно наблюдать, как они растут. 

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