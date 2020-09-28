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Природа

Фауна на продажу: инфографика незаконной торговли животными

Текст: Татьяна Иванникова; Графика: Елена Макурина, WWF России
28 сентября 2020
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Амурский тигр
Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr
Наглядно показываем, какие краснокнижные звери страдают от незаконной торговли сильнее всего.

Нелегальная торговля дикими животными – чрезвычайно прибыльный бизнес. По данным последнего доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, среди животных, попадающих на черный рынок, есть те, что незаконно добыты на территории нашей страны: чаще других вывозят мускус кабарги, желчь и лапы бурого и гималайского медведей, а также живых соколов. Рынки сбыта сконцентрированы в Китае и странах Юго-Восточной Азии. 

4100 среднеазиатских черепах были задержаны на границе России с Казахстаном только в один день, 7 июня 2019 года.

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Основные направления незаконного перемещения диких животных, их частей и дериватов через российский участок таможенной границы Евразийского экономического союза (чтобы посмотреть инфографику, разверните и приблизьте картинку)

Мускус кабарги, панты дикого северного оленя, рога сайгаков, а также кости и другие части амурских тигров используют в традиционной медицине. В арабские страны незаконно поставляют живых соколов для охоты. В 2018 году таможня предотвратила контрабанду 28 кречетов, сапсанов и балобанов стоимостью более 30 миллионов рублей. При этом одних только кречетов из России вывозят, по оценкам экспертов, до 400 особей в год.

Борьбу с нелегальным оборотом затрудняет нескоординированность ведомств. «Чтобы добраться до экспертов, определить вид и ценность животного, таможенникам приходится тратить много времени, – говорит Владимир Кревер, научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия. – Преступники этим пользуются».

Грязные деньги

Мировая незаконная торговля представителями дикой фауны достигает 23 миллиардов долларов США ежегодно. По сведениям авторов доклада WWF России, контрабанда диких животных в нашей стране по количеству задокументированных случаев занимает лидирующие позиции наряду с контрабандой культурных ценностей и отстает только от контрабанды оружия.
(Данные по наркотрафику не анализировались.)

Узнайте о животных, которых мы теряем. 

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