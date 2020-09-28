Фауна на продажу: инфографика незаконной торговли животными

Мускус кабарги, панты дикого северного оленя, рога сайгаков, а также кости и другие части амурских тигров используют в традиционной медицине. В арабские страны незаконно поставляют живых соколов для охоты. В 2018 году таможня предотвратила контрабанду 28 кречетов, сапсанов и балобанов стоимостью более 30 миллионов рублей. При этом одних только кречетов из России вывозят, по оценкам экспертов, до 400 особей в год.

Борьбу с нелегальным оборотом затрудняет нескоординированность ведомств. «Чтобы добраться до экспертов, определить вид и ценность животного, таможенникам приходится тратить много времени, – говорит Владимир Кревер, научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия. – Преступники этим пользуются».