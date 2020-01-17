Февраль в России будет холоднее января

И.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части страны станет заметно холоднее, а в азиатской ожидаются отрицательные аномалии температуры.

«Февраль прогнозируется с температурой более низкой, чем в январе. Мы это прогнозируем достаточно уверенно. Такое бывает нечасто, я бы даже сказал — крайне редко. Это справедливо как для европейской территории России, так и для страны в целом», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

По его словам, особенно сильно похолодает в азиатской части страны, где будут наблюдаться отрицательные аномалии температуры, однако и на европейской территории России — и в Москве, в частности — показатели будут заметно ниже январских.

«Насколько ниже — скажем в конце месяца», — пообещал Вильфанд.

Этой зимой в Москве регулярно обновляются температурные рекорды. Самые свежие были зафиксированы 16 и 17 января. В четверг в столице температура воздуха достигла отметки +3,1 градуса и повторила рекорд 1925 года. В пятницу воздух прогрелся еще на 1,2 градуса выше, побив предыдущий рекорд того же 1925 года.