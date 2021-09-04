Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography: галерея

В 2015 году была основана фотопремия Comedy Wildlife Photography. Автором идеи стал британский фотограф Пол Джойсон-Хикс, много лет работавший в Африке. Однажды, просматривая сделанные им снимки, он обнаружил среди них комические сценки с участием животных и решил, что с помощью смешных кадров можно привлекать внимание людей к миру дикой природы. Идею поддержало несколько единомышленников, а теперь запущенный официально конкурс привлекает все больше участников и зрителей.

Победителей 2021 года определят 22 октября, а сейчас организаторы представили работы 42 финалистов. В объективе камер фотографов со всей планеты – забавное трио пингвинов, счастливая змея, вальсирующие камчатские медведи и другие животные, застигнутые в необычный момент.