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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography: галерея

Анастасия Баринова
04 сентября 2021
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Comedy Wildlife Photography Awards
Фото: Arthur Trevino
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Comedy Wildlife Photography Awards
Фото: Chee Kee Teo
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Comedy Wildlife Photography Awards
Фото: Andrew Mayes
Все желающие могут проголосовать за своего фаворита онлайн.

В 2015 году была основана фотопремия Comedy Wildlife Photography. Автором идеи стал британский фотограф Пол Джойсон-Хикс, много лет работавший в Африке. Однажды, просматривая сделанные им снимки, он обнаружил среди них комические сценки с участием животных и решил, что с помощью смешных кадров можно привлекать внимание людей к миру дикой природы. Идею поддержало несколько единомышленников, а теперь запущенный официально конкурс привлекает все больше участников и зрителей.

Победителей 2021 года определят 22 октября, а сейчас организаторы представили работы 42 финалистов. В объективе камер фотографов со всей планеты – забавное трио пингвинов, счастливая змея, вальсирующие камчатские медведи и другие животные, застигнутые в необычный момент.

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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

В состав жюри входят фотографы из National Geographic, BBC и других авторитетных профильных организаций. Также существует приз зрительских симпатий: любой желающий может проголосовать и одновременно получить шанс выиграть iPad. Последний день онлайн-голосования – 12 октября.

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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

Также на конкурс принимаются смешные видеозарисовки из мира дикой природы.

С полным списком финалистов можно познакомиться на сайте премии. Посмотрите лучшие фотографии птиц этого года.

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