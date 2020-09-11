Финалисты конкурса самых смешных снимков дикой природы за 2020 год: галерея

В 2015 году британские фотографы — Пол Джойнсон Хикс (Paul Joynson Hicks) и Том Саллам (Tom Sullam) — учредили премию за лучшие смешные снимки дикой природы. За время своей работы они сталкивались со множеством забавных ситуаций в дикой природе и сделали немало удачных эмоциональных кадров зверей. Фотографы решили дать возможность своим коллегам по всему миру поделиться такими снимками, которые мгновенно становятся вирусными в соцсетях. Премия быстро завоевала любовь публики, и с каждым годом желающих поучаствовать становилось все больше.

На днях на сайте премии были опубликованы 44 снимка – финалисты фотоконкурса в этом году. Еще полтора месяца будет идти публичное интернет-голосование, в результате которого будет выбран приз зрительских симпатий, а победителя выберет специальное жюри. Вот некоторые из снимков-финалистов: