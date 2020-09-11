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Природа

Финалисты конкурса самых смешных снимков дикой природы за 2020 год: галерея

Анастасия Крутикова
11 сентября 2020
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Гладкошерстные выдры в Сингапуре
Фото: Max Teo / Comedy Wildlife Photography Awards
Мишкины прятки, дерзкая черепаха, невозмутимый енот и другие забавные моменты из жизни животных – в списке финалистов премии Comedy Wildlife Photography Awards.

В 2015 году британские фотографы — Пол Джойнсон Хикс (Paul Joynson Hicks) и Том Саллам (Tom Sullam) — учредили премию за лучшие смешные снимки дикой природы. За время своей работы они сталкивались со множеством забавных ситуаций в дикой природе и сделали немало удачных эмоциональных кадров зверей. Фотографы решили дать возможность своим коллегам по всему миру поделиться такими снимками, которые мгновенно становятся вирусными в соцсетях. Премия быстро завоевала любовь публики, и с каждым годом желающих поучаствовать становилось все больше. 

На днях на сайте премии были опубликованы 44 снимка – финалисты фотоконкурса в этом году. Еще полтора месяца будет идти публичное интернет-голосование, в результате которого будет выбран приз зрительских симпатий, а победителя выберет специальное жюри. Вот некоторые из снимков-финалистов: 

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«Ребята, подождите! Что-то мне нехорошо...»
Фото: Christina Holfelder / Comedy Wildlife Photography Awards
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Енот решил отдохнуть. Да, враскоряку. Но весьма невозмутимо.
Фото: Jill Neff / Comedy Wildlife Photography Awards
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Рыба-попугай ухмыляется прямо в объектив
Фото: Arthur Telle Thiemann. / Comedy Wildlife Photography Awards
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Бенгальский тигр явно устал от всего происходящего
Фото: Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife Photography Awards
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«Он у меня за спиной, да?»
Фото: Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards

Ежегодная церемония награждения обычно проходит в Лондоне, но в этом году в связи с пандемией коронавируса, ее наверняка будут проводить в онлайн-формате. Главный призер может отправиться недельный фототур в кенийский парк Масаи-Мара. 

Премия проводится совместно с благотворительной организацией Born Free Foundation, занимающейся сохранением дикой природы. 

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Черепаха явно возражает против фото
Фото: Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards
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Импровизированные качели
Фото: Thomas Vijayan / Comedy Wildlife Photography Awards
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Мишка играет в прятки
Фото: Esa Ringbom / Comedy Wildlife Photography Awards
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Карликовые мангусты в Кении улыбаются прямо в объектив
Фото: Asaf Sereth / Comedy Wildlife Photography Awards
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Серьезные переговоры
Фото: Ayala Fishaimer / Comedy Wildlife Photography Awards
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Морские слоны явно что-то замышляют
Фото: Luis Burgueño / Comedy Wildlife Photography Awards

В жюри конкурса входят знаменитые фотографы, журналисты и экологи. Есть категория «приз зрительских симпатий», где свой выбор делают все желающие. 

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Посмотреть всех 44 финалистов этого года (и проголосовать за лучший снимок) вы можете на сайте фотоконкурса. Победитель будет объявлен 22 октября. 

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