Финалисты конкурса самых смешных снимков дикой природы за 2020 год: галерея
В 2015 году британские фотографы — Пол Джойнсон Хикс (Paul Joynson Hicks) и Том Саллам (Tom Sullam) — учредили премию за лучшие смешные снимки дикой природы. За время своей работы они сталкивались со множеством забавных ситуаций в дикой природе и сделали немало удачных эмоциональных кадров зверей. Фотографы решили дать возможность своим коллегам по всему миру поделиться такими снимками, которые мгновенно становятся вирусными в соцсетях. Премия быстро завоевала любовь публики, и с каждым годом желающих поучаствовать становилось все больше.
На днях на сайте премии были опубликованы 44 снимка – финалисты фотоконкурса в этом году. Еще полтора месяца будет идти публичное интернет-голосование, в результате которого будет выбран приз зрительских симпатий, а победителя выберет специальное жюри. Вот некоторые из снимков-финалистов:
Ежегодная церемония награждения обычно проходит в Лондоне, но в этом году в связи с пандемией коронавируса, ее наверняка будут проводить в онлайн-формате. Главный призер может отправиться недельный фототур в кенийский парк Масаи-Мара.
Премия проводится совместно с благотворительной организацией Born Free Foundation, занимающейся сохранением дикой природы.
В жюри конкурса входят знаменитые фотографы, журналисты и экологи. Есть категория «приз зрительских симпатий», где свой выбор делают все желающие.
Посмотреть всех 44 финалистов этого года (и проголосовать за лучший снимок) вы можете на сайте фотоконкурса. Победитель будет объявлен 22 октября.