Финишная прямая: запрет собачьих бегов

Сент-Питерсберг, штат Флорида. Три сотни зрителей сидят на трибунах. Когда Фредерик Дэйвис выводит собак на парад, публика затихает.

«Ти-Эн-Ти Шерлок», — конферансье анонсирует первую из восьми поджарых борзых, которых Дэйвис демонстрирует трибунам. На каждой собаке жилетка с номером. «Тэйлспин, — продолжает конферансье, — Шарлотта Йорк»…

Под руководством Дэйвиса восемь хэндлеров расставляют собак в стартовый бокс. Началось! Мимо боксов проносится механический кролик, дверцы распахиваются, и борзые выскакивают на трек. Овал они преодолевают галопом за 30 секунд, развивая скорость до 72 километров в час.

Трек Дерби-Лейн, открытый в 1925 году, стал Меккой борзых. В прошлом веке трибуны занимала солидная публика в костюмах и шляпах. Завсегдатаями были легендарный бейсболист Бейб Рут и певица Софи Такер. Мэрилин Монро ждала в машине другого знаменитого бейсболиста, своего первого мужа Джо Ди Маджо: тот забегал в Дерби-Лейн сделать ставки.

Два года назад во Флориде было больше собачьих треков, чем в каком-либо другом штате: 11 из 17 по всей стране. К концу 2020-го их осталось всего три. Теперь и эти треки закрылись: в декабре 2020 года история Дерби-Лейн закончилась.