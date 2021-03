Финишная прямая: запрет собачьих бегов

Виннинг рассказывает, как начал работать на треке 45 лет назад: установил турникеты и собирал с посетителей по 50 центов. Он помнит завсегдатаев, Фликера и Тони по прозвищу Шампань. Помнит, как в здешнем ресторане подавали килограммовую порцию отборных говяжьих ребер, а в перерывах между забегами играла живая музыка…

Виннинг говорит, что борзая — единственная порода собак, упомянутая в Библии. Можно сказать и так. В Книге притчей Соломоновых (30:29) Версии Короля Якова они перечисляются среди зверей, что «имеют стройную походку». (Ученые полагают, что в оригинальной древнееврейской версии речь идет или об афганских борзых или о салюках.) В XVI веке в Англии эта порода была известна благодаря популярному в те времена виду спортивной охоты: две собаки наперегонки гнались за кроликом. Такой досуг нравился королеве Елизавете I, его даже стали называть королевским спортом.

Собачьи бега привычного для нас формата связаны с именем американского изобретателя Оуэна П. Смита. Оуэну было так жалко бесцельно гибнущих зайцев, что он придумал альтернативу: предложил заменить живого кролика механическим и в 1910 году оформил патент на изобретение.

Смит с двумя партнерами разработали и первую современную гоночную трассу для борзых — их Blue Star Amusement Company открылась в 1919 году близ Окленда, штат Калифорния. Как и несколько других, она быстро закрылась, поскольку здесь нельзя было делать ставки: азартные игры оставались вне закона.

Первый успешный трек, «Псовый клуб Майами», Смит с партнерами открыли в 1922-м в штате Флорида. Он располагался так близко к болотистому национальному парку Эверглэйдс, что владельцы клуба наняли работника для отлова змей. Ключом к успеху стало электрическое освещение, считает Гвинет Энн Тэйер, автор книги Going to the Dogs («Обращаясь к собакам») о собачьих бегах и их месте в популярной культуре. Наличие освещения позволяло проводить гонки вечером, когда их могли посещать рабочие, освобождавшиеся после смены. В 1920-х Флорида активно строилась, возводились новые дома, люди приезжали сюда из других штатов, и тысячи новых жителей жаждали ночных развлечений. Позже трек переделали в ипподром и переименовали в Хайалиа-Парк.