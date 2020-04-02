Акул легче выловить в прохладных водах. Никто не знает, почему

Рыболовные суда с большей вероятностью вылавливают морских сверххищников — в том числе акул и тунца — в прохладных районах океана, хотя теплые экваториальные районы обладают большим разнообразием флоры и фауны.

Ученые полагали, что большее разнообразие видов возле экватора связано с конкуренцией между хищниками. Идея состоит в том, что эта конкуренция стимулирует эволюцию мелких хищников, что, в свою очередь, стимулирует эволюцию больших. Если эта идея верна, то хищники должны быть наиболее активными вблизи экватора, и именно здесь должна концентрироваться значительная часть рыболовных судов, специализирующихся на их вылове, однако мы видим, что этого не происходит.

Команда ученых под руководством Мариуса Рёсти из Университета Берна собрала данные из различных рыболовных комиссий по всему миру. Каждое коммерческое рыболовное судно должно сообщать о количестве рыбы, которую оно выловило в открытом океане, и к какому виду принадлежат эти рыбы. Исследователи охватили массив данных в период между 1960 и 2014 годами, который содержал сведения о более чем 900 миллионах выловленных рыб.

Даже с учетом того факта, что рыболовные суда неравномерно распределены по океанам, Рёсти и его коллеги обнаружили, что хищная рыба чаще была поймана в средних широтах океана, примерно между 30 и 60 градусами к северу и югу от экватора, а не в теплых тропиках. Полученные данные свидетельствуют о том, что именно здесь хищники наиболее активны и больше всего взаимодействуют с различными видами добычи.