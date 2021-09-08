Акула-ангел впервые попала на видео у берегов Уэльса

Биологи, дайверы и экологи из нескольких стран мира объединились в Angel Shark Project: некоммерческое объединение по изучению и защите европейских морских ангелов. Эти плоскотелые акулы также носят имя европейская скватина (Squatina squatina). Рыба относится к видам на грани исчезновения, и каждая встреча с ней позволяет ученым уточнять статус популяции. Вот только встречи случаются не так часто, как хотелось бы.
Недавно фотограф Джейк Дэвис заметил морского ангела, который плавал и кормился у побережья Уэльса. Дэвис – координатор подразделения Angel Shark Project в Уэльсе. Он наблюдал редкую рыбу на протяжении 15 минут, и это – первая подводная съемка скватины в водах Уэльса.
Максимальная зарегистрированная длина морских ангелов составляет 2,4 метра для самок, и 1,8 метра для самцов. В кадр попала особь размером около 30 см, и это означает, что уэльская популяция – одна из последних популяций в самой северной части их ареала – стабильна и продолжает свой род.
В Уэльсе запрещено не только охотиться, но даже беспокоить европейскую скватину. Этот вид рыб обитает на мелководье вдоль побережья Средиземного моря, северо-западной Африки, западной части Соединенного Королевства. Они ведут ночной образ жизни и днем неподвижно лежат на дне под слоем осадков – так, что видны лишь глаза. Охотятся эти акулы из засады. Основная цель – донные костистые рыбы, хотя добычей могут стать и скаты, и беспозвоночные. Северные группы в холодное время года мигрируют южнее.
Наблюдения в Уэльсе показали, что молодые акулы живут как среди песка, так и в смешанной среде обитания. В данном случае хищник охотился на рыб семейства бычковые (Gobiidae) – и это важная информация для понимания экологии морских ангелов в регионе.
Любой дайвер может передать ученым ценные сведения о европейской скватине. Для этого разработана интерактивная карта, куда можно добавлять информацию о встречах с этим хищником.
Эту акулу не следует путать с другим подводным обитателем: моллюском с названием морской ангел, или северный клион (Clione limacina).