Акула-ангел впервые попала на видео у берегов Уэльса

Биологи, дайверы и экологи из нескольких стран мира объединились в Angel Shark Project: некоммерческое объединение по изучению и защите европейских морских ангелов. Эти плоскотелые акулы также носят имя европейская скватина (Squatina squatina). Рыба относится к видам на грани исчезновения, и каждая встреча с ней позволяет ученым уточнять статус популяции. Вот только встречи случаются не так часто, как хотелось бы.

Недавно фотограф Джейк Дэвис заметил морского ангела, который плавал и кормился у побережья Уэльса. Дэвис – координатор подразделения Angel Shark Project в Уэльсе. Он наблюдал редкую рыбу на протяжении 15 минут, и это – первая подводная съемка скватины в водах Уэльса.

Максимальная зарегистрированная длина морских ангелов составляет 2,4 метра для самок, и 1,8 метра для самцов. В кадр попала особь размером около 30 см, и это означает, что уэльская популяция – одна из последних популяций в самой северной части их ареала – стабильна и продолжает свой род.