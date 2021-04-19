Акула пустилась в погоню за крокодилом: видео

Австралиец Данкан Бротчи любит заниматься серфингом и фотографировать дикую природу. Отдыхая на одном из островов Уэссел в Арафурском море, он вел съемку с дрона. В кадр попал крокодил, и уже это порадовало Дункана, но вдруг на его глазах начала разворачиваться неожиданная сцена погони.

Оказывается, за рептилией следила тигровая акула, и в какой-то момент она приступила к активным действиям. Крокодил изо всех сил уносил ноги по мелководью, стремясь забраться на прибрежные скалы. По мнению оператора, рептилия не была готова к изнурительной гонке и выглядела усталой.

Акула все же настигла крокодила, когда тот был вблизи камней, но что-то заставило ее передумать и прекратить атаку. Она развернулась и поплыла обратно, а рептилия, немного передохнув, вернулась в воду, где уже не было ее преследователя.