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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Рыбы

Акулам нравится слушать метал

Дарья Желнина
08 июля 2020
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Привлечь внимание акул можно с помощью дэт-метала и пары подводных динамиков
Фото: Сергей Урядников
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Акула Мако
Фото: Михаил Коростелёв
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«Кокетка»
Фото: Сергей Гаспарян
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Черноперая акула и дайвер. Погоня.
Фото: Михаил Коростелёв
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«Простите, можно я вас съем?»
Фото: Михаил Коростелёв
Привлечь внимание акул можно с помощью музыкального направления death metal и пары подводных динамиков. К такому открытию пришла команда документалистов, снимающая фильм для телеканала Discovery.

Для еженедельного телешоу съемочная группа выслеживала большую белую акулу по прозвищу Joan of Shark, которое в английском языке созвучно имени Жанна д’Арк. В надежде приманить рыбу документалисты опустили под воду динамик и включили дэт-метал. Привлечь внимание Джоан им не удалось, но на зов приплыли две особи меньшего размера.

Акулы слушают, улавливая вибрации при помощи рецепторов на теле. Они воспринимают чаще всего низкие звуки от 100 до 2500 Гц, чем можно объяснить реакцию на дэт-метал.

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Это не первый случай, когда за акулами наблюдается любовь к тяжелой музыке. Мэтт Уоллер, организатор дайвинг-туров, обратил внимание, что песни AC/DC влияли на поведение этих крупных рыб. Когда он включал под водой динамики, акулы плыли прямо по направлению к его лодке и вели себя менее агрессивно.

Стиль death metal зародился в начале 1980-х в Великобритании. Наиболее знаковыми его представителями считаются группы Venom, Cannibal Corpse, Napalm Death, Carcass, Morbid Angel и Death.

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