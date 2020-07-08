Акулам нравится слушать метал

Это не первый случай, когда за акулами наблюдается любовь к тяжелой музыке. Мэтт Уоллер, организатор дайвинг-туров, обратил внимание, что песни AC/DC влияли на поведение этих крупных рыб. Когда он включал под водой динамики, акулы плыли прямо по направлению к его лодке и вели себя менее агрессивно.

Стиль death metal зародился в начале 1980-х в Великобритании. Наиболее знаковыми его представителями считаются группы Venom, Cannibal Corpse, Napalm Death, Carcass, Morbid Angel и Death.

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