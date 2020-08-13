Акулы прячутся от людей в действующих вулканах
Несколько видов акул, в том числе рифовые акулы (Triaenodon obesus) и бронзовые акулы-молоты (Sphyrna lewini) очень часто встречаются у самых активных подводных вулканов, в том числе в их жерлах. Почему они выбирают именно такие места, остается одной из главных загадок науки, связанных с океаном.
Об открытии рассказывает документальный фильм об акулах, выпущенный National Geographic в 2015 году. Съемки проходили у вулкана Кавачи у Соломоновых островов. Но дальнейшие исследования странного поведения акул были прерваны из-за активности Кавачи. Поэтому остаются вопросы о том, как акулы выживают в активном кратере на глубине 18 метров от поверхности, где температура приближается к точке кипения.
Хейтхаус считает, что ответ может крыться в ампулах Лоренцини — органе чувств нескольких отрядов рыб, позволяющем им улавливать электрические поля и замечать чрезвычайно малые изменения в их напряженности.
По версии ученого акулы могут ощущать изменения в магнитном поле Земли. Это потенциально может позволить им почувствовать приближающееся извержение и перебраться в безопасное место. Это загадочное шестое чувство, вероятно, дает акулам возможность охотиться и искать другие вулканические острова.
Исследования привели Хейтхауса на остров Реюньон, где находится действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез. Акулы здесь настолько многочисленны, что в последние годы купание в прибрежных водах запрещено. С 2011 года у Реюньона в результате нападения акул погибли 11 человек. В основном за трагедии были ответственны тупорылые акулы (Carcharhinus leucas).
Хейтхаус уверен, что акулы предпочитают районы у действующих вулканов по двум причинам. Во-первых, наносы, смывающиеся со склона вулканов, делают воду мутной, а это — идеальные условия для охоты высших хищников. Кроме того, экстремальные среды обитания могут служить для акул убежищем от людей и других самых крупных акул.
«Мы можем не знать точно, почему они обитают там, но тот факт, что их наблюдали у вулканов в огромном количестве за довольно короткий промежуток времени, говорит о том, что это важное место для акул. Если бы это было не лучшее место для жизни, их бы там не было», — заключает Хейтхаус.
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