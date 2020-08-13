Акулы прячутся от людей в действующих вулканах

Хейтхаус считает, что ответ может крыться в ампулах Лоренцини — органе чувств нескольких отрядов рыб, позволяющем им улавливать электрические поля и замечать чрезвычайно малые изменения в их напряженности.

По версии ученого акулы могут ощущать изменения в магнитном поле Земли. Это потенциально может позволить им почувствовать приближающееся извержение и перебраться в безопасное место. Это загадочное шестое чувство, вероятно, дает акулам возможность охотиться и искать другие вулканические острова.

Исследования привели Хейтхауса на остров Реюньон, где находится действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез. Акулы здесь настолько многочисленны, что в последние годы купание в прибрежных водах запрещено. С 2011 года у Реюньона в результате нападения акул погибли 11 человек. В основном за трагедии были ответственны тупорылые акулы (Carcharhinus leucas).

Хейтхаус уверен, что акулы предпочитают районы у действующих вулканов по двум причинам. Во-первых, наносы, смывающиеся со склона вулканов, делают воду мутной, а это — идеальные условия для охоты высших хищников. Кроме того, экстремальные среды обитания могут служить для акул убежищем от людей и других самых крупных акул.