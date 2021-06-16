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Рыбы

Акулы занялись серфингом для экономии энергии

National Geographic Россия
16 июня 2021
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Фото: Klaus Stiefel / Flickr
Рыбы просто отдают себя на волю морскому течению, когда хотят отдохнуть.

Акулы буквально живут в постоянном движении – им необходимо непрерывно двигаться, чтобы пропускать через жабры воду и дышать. Такой образ жизни крайне энергозатратен, однако теперь ученые обнаружили, что некоторые из этих хищниц нашли необычный способ отдыха. 

Морской ученый Яннис Папастаматиу из Международного университета Флориды (FIU) вместе с международной командой исследователей и фотографов прибыл на атолл Факарава во Французской Полинезии, чтобы снять документальный фильм «700 Requins Dans La Nuit», который был показан каналом National Geographic в сокращенной версии под названием «700 акул». 

Папастаматиу наблюдал за ночной охотой темноперых серых акул (Carcharhinus amblyrhynchos) в южном канале атолла Факарава. Задокументировав их поведение, ученый, однако, обнаружил, что акулы остаются в своих охотничьих угодьях и в дневное время, хотя добычу они не искали. Исследователи заметили, что рыбы подолгу скользят на волнах подобно серферам, и сделали вывод, что такое поведение связано с экономией энергии. 

Чтобы подтвердить свое предположение, команда использовала комбинацию сразу нескольких методов: ученые собрали данные с акустических меток слежения, с камер на акулах и результаты собственных подводных наблюдений во время мониторинга поведения этих рыб. Также они составили подробную карту, построенную на основе многолучевой гидролокаторной системы, для прогнозирования и моделирования возможных восходящих потоков в зависимости от направления приливов в канале. 

Данные подтвердили, что акулы оставались в русле канала в течение дня и выбирали те районы, где поток был восходящим. Чтобы сэкономить максимум энергии, акулы также изменили глубину погружения. Во время приливов с сильными восходящими потоками они уходили глубже, где течение было слабее. А во время отливов они приближались к поверхности для более плавного скольжения по волнам. 

Исследователи подсчитали, что такое поведение позволяет акулам, остающимся в канале, экономить до 15% энергии по сравнению с сородичами, которые покидали место активных приливов и отливов в дневное время. 

«Морская среда очень динамична из-за течений, которые плохо предсказуемы. Они могут меняться каждый сезон, каждый день или даже каждую минуту. В конечном счете, энергетический морской пейзаж (визуализация того, сколько энергии тратят животные на передвижение в море) помогает объяснить, почему акулы "тусуются" в этом канале в течение дня», – Яннис Папастаматиу.

Исследователи отмечают, что эти результаты могут также относиться к другим прибрежным районам и объяснить, почему в определенных местах больше акул, чем в других. Они надеются научиться предсказывать поведение акул на основе их предпочтений. 

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