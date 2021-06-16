Акулы занялись серфингом для экономии энергии

Чтобы подтвердить свое предположение, команда использовала комбинацию сразу нескольких методов: ученые собрали данные с акустических меток слежения, с камер на акулах и результаты собственных подводных наблюдений во время мониторинга поведения этих рыб. Также они составили подробную карту, построенную на основе многолучевой гидролокаторной системы, для прогнозирования и моделирования возможных восходящих потоков в зависимости от направления приливов в канале.

Данные подтвердили, что акулы оставались в русле канала в течение дня и выбирали те районы, где поток был восходящим. Чтобы сэкономить максимум энергии, акулы также изменили глубину погружения. Во время приливов с сильными восходящими потоками они уходили глубже, где течение было слабее. А во время отливов они приближались к поверхности для более плавного скольжения по волнам.

Исследователи подсчитали, что такое поведение позволяет акулам, остающимся в канале, экономить до 15% энергии по сравнению с сородичами, которые покидали место активных приливов и отливов в дневное время.