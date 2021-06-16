Акулы занялись серфингом для экономии энергии

Акулы буквально живут в постоянном движении – им необходимо непрерывно двигаться, чтобы пропускать через жабры воду и дышать. Такой образ жизни крайне энергозатратен, однако теперь ученые обнаружили, что некоторые из этих хищниц нашли необычный способ отдыха.
Морской ученый Яннис Папастаматиу из Международного университета Флориды (FIU) вместе с международной командой исследователей и фотографов прибыл на атолл Факарава во Французской Полинезии, чтобы снять документальный фильм «700 Requins Dans La Nuit», который был показан каналом National Geographic в сокращенной версии под названием «700 акул».
Папастаматиу наблюдал за ночной охотой темноперых серых акул (Carcharhinus amblyrhynchos) в южном канале атолла Факарава. Задокументировав их поведение, ученый, однако, обнаружил, что акулы остаются в своих охотничьих угодьях и в дневное время, хотя добычу они не искали. Исследователи заметили, что рыбы подолгу скользят на волнах подобно серферам, и сделали вывод, что такое поведение связано с экономией энергии.
Чтобы подтвердить свое предположение, команда использовала комбинацию сразу нескольких методов: ученые собрали данные с акустических меток слежения, с камер на акулах и результаты собственных подводных наблюдений во время мониторинга поведения этих рыб. Также они составили подробную карту, построенную на основе многолучевой гидролокаторной системы, для прогнозирования и моделирования возможных восходящих потоков в зависимости от направления приливов в канале.
Данные подтвердили, что акулы оставались в русле канала в течение дня и выбирали те районы, где поток был восходящим. Чтобы сэкономить максимум энергии, акулы также изменили глубину погружения. Во время приливов с сильными восходящими потоками они уходили глубже, где течение было слабее. А во время отливов они приближались к поверхности для более плавного скольжения по волнам.
Исследователи подсчитали, что такое поведение позволяет акулам, остающимся в канале, экономить до 15% энергии по сравнению с сородичами, которые покидали место активных приливов и отливов в дневное время.
Исследователи отмечают, что эти результаты могут также относиться к другим прибрежным районам и объяснить, почему в определенных местах больше акул, чем в других. Они надеются научиться предсказывать поведение акул на основе их предпочтений.