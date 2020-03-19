За 40 лет в рыбе для суши стало в 283 раза больше паразитов

Гельминты Anisakis simplex поражают различных морских рыб и кальмаров, а также морских млекопитающих — китов и дельфинов. Они могут присутствовать в рыбе, используемой для приготовления суши.

Ученые из Вашинтонского университета в Сиэтле во главе с Челси Вуд проанализировали численность А. simplex в период между 1978 и 2015 годами, взяв за основу данные о среднем количестве паразитов на одну рыбу из 123 исследований. Они зафиксировали 283-кратное увеличение количества паразитов за почти 40 лет.

А. simplex начинает свой жизненный цикл в кишечнике морских млекопитающих, выделяется в их фекалиях, а затем заражает рыбу, мелких ракообразных или криля на личиночной стадии. Когда они съедаются рыбой, то образуют кисту в их мышечной ткани, поясняет Вуд. Во взрослого червя нематода вырастает уже внутри морских млекопитающих, когда те съедают зараженную рыбу.

Эти нематоды могут попасть внутрь человека вместе с зараженной рыбой, если она сырая, копченая или неправильно замороженная. Однако выжить внутри человека А. simplex не может.