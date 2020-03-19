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Рыбы

За 40 лет в рыбе для суши стало в 283 раза больше паразитов

19 марта 2020
Anisakis simplex
Фото: José Ibañez / flickr.com
Ученые изучили данные о 56 778 рыбах, принадлежащих к 215 различным видам.

Гельминты Anisakis simplex поражают различных морских рыб и кальмаров, а также морских млекопитающих — китов и дельфинов. Они могут присутствовать в рыбе, используемой для приготовления суши.

Ученые из Вашинтонского университета в Сиэтле во главе с Челси Вуд проанализировали численность А. simplex в период между 1978 и 2015 годами, взяв за основу данные о среднем количестве паразитов на одну рыбу из 123 исследований. Они зафиксировали 283-кратное увеличение количества паразитов за почти 40 лет.

А. simplex начинает свой жизненный цикл в кишечнике морских млекопитающих, выделяется в их фекалиях, а затем заражает рыбу, мелких ракообразных или криля на личиночной стадии. Когда они съедаются рыбой, то образуют кисту в их мышечной ткани, поясняет Вуд. Во взрослого червя нематода вырастает уже внутри морских млекопитающих, когда те съедают зараженную рыбу. 

Эти нематоды могут попасть внутрь человека вместе с зараженной рыбой, если она сырая, копченая или неправильно замороженная. Однако выжить внутри человека А. simplex не может.

«Когда они попадают в кишечник человека, это их сильно разочаровывает. Они не могут завершить там свой жизненный цикл», — Челси Вуд.

Однако присутствие паразита вызывает у человека иммунный ответ в виде тошноты, рвоты и диарее. В медицине это поражение желудочно-кишечного тракта называется анизакидозом. Вуд успокаивает любителей рыбы и суши, говоря, что современная индустрия переработки морепродуктов и суши-шефы умеют выявлять зараженную рыбу. По ее словам, она по-прежнему любит и ест суши.

Причина увеличения численности паразитов неясна, но Вуд говорит, что это может быть связано с увеличением численности морских млекопитающих с 1970-х годов после того, как многие из этих видов были взяты под защиту. Еще одной причиной широкого размножения сельдевого червя может быть увеличение температуры морей.

«Мы бы хотели свести к минимуму количество червей, с которыми люди сталкиваются на своем суши-ужине. Но это станет более сложной задачей в будущем, когда мы столкнемся с растущей популяцией этих существ», — резюмирует Челси Вуд.

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