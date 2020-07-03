Аппетиты человека ставят рыб на грань уничтожения

Чрезмерный вылов практикуется во многих странах и на сегодняшний день является основной причиной массивного сокращения популяций многих видов рыб; часть из них уже находится на грани вымирания. Согласно докладу (2015), подготовленному Международным союзом охраны природы к Всемирному дню океанов, который отмечался 8 июня, 7,5% от общего числа всех рыб Европы находится под угрозой полного исчезновения. При этом 58 из 59 видов попали в этот список исключительно по причине чрезмерного вылова.

К экономическим причинам этого относится растущий спрос, идущий вслед за увеличением численности людей на планете. Технологическими причинами стали усовершенствованные методы рыболовства: цифровые карты, спутниковая навигация и трехмерные гидролокаторы позволяют вести точную ловлю даже в водах с трудным подводным рельефом, которые ранее приходилось обходить. В открытом море современные инструменты легко находят крупные косяки рыбы, делая возможным их полный вылов.

Не спасают ситуацию и существующие во многих странах квоты на вылов; нередко они даже увеличивают долю пойманной рыбы, поскольку рыбаки не останавливаются, пока не исчерпывают дозволенные лимиты. А в странах Третьего мира, при отсутствии контроля на государственном уровне, расцветает браконьерство.

Один из ведущих морских экологов — Эндрю Шарплесс, руководитель международной организации по сохранению океанского биоразнообразия Oceana — ещё в 2015 году предложил всем государствам объединиться в создании общей стратегии спасения популяций рыб. По его мнению, в первую очередь людям необходимо пересмотреть свои пищевые приоритеты. В меню ресторанов тунец и лосось встречаются чаще скумбрии или сельди, однако последние из названных видов рыб более многочисленны и быстрее воспроизводят себя. Морепродукты из разряда деликатесов должны стать доступны массовому потребителю и войти в повседневный рацион любителей мяса и рыбы.

По подсчетам Шарплесса, ресурсы океанов, при правильном использовании, способны ежедневно накормить 700 миллионов человек. Отказавшись от рыб верхней пищевой цепочки (таких, как лосось) и перейдя на кормовые виды (сельдь), и добавив к этому морепродукты, человечество даст ценным сортам рыб паузу, за которую те смогут восстановить свою популяцию.

Узнайте о других факторах, влияющих на исчезновение рыб; прочтите о новых видах, обнаруженных учеными в океане.