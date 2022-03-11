Биологи описали потрясающую радужную рыбу у Мальдивских островов

Это первое морское животное, описанное местными учеными.

Несмотря на то, что у побережья Мальдивских островов обитают сотни видов рыб, один из них ускользал от пристального внимания исследователей. Наткнувшись на разноцветную рыбу, исследователи были настолько впечатлены, что дали ей замысловатое название – сказочный губан с розовой вуалью. Научное название вида – Cirrhilabrus finifenmaa – происходит от названия национального цветка Мальдивских островов.

На самом деле, эту рыбу нашли намного раньше – около 30 лет назад, – но тогда ее приняли за взрослую особь другого вида – Cirrhilabrus rubrisquamis, который был описан на основе единственной молодой особи с архипелага Чагос, цепи островов протяженностью в тысячу километров к югу от Мальдивских островов.

Однако в новом исследовании ученые подробно изучили как взрослых, так и молодых особей губана, измеряя и учитывая различные характеристики, такие как цвет взрослых самцов, высота каждого шипа, поддерживающего плавник на спине рыбы и количество чешуек на различных участках тела.

Эти данные вместе с генетическим анализом затем были сопоставлены с образцом C. rubrisquamis, чтобы подтвердить, что C. finifenmaa действительно является уникальным видом. Исследователи отмечают, что это открытие значительно сокращает известный ареал каждого губана, что является решающим фактором при определении приоритетов их сохранения.

«То, что мы раньше считали одним широко распространенным видом рыб, на самом деле является двумя разными видами, каждый из которых имеет потенциально гораздо более ограниченное распространение. Это пример того, почему описание новых видов и таксономии в целом важно для сохранения и управления биоразнообразием», – Йи-Кай Ти, ведущий автор исследования.

Открытие было сделано в рамках проекта Hope for Reefs. Он предполагает изучение коралловых рифов «сумеречной зоны» Мальдивских островов – практически неисследованных коралловых экосистем на глубине от 50 до 150 метров. Ученые из Мальдивского института морских исследований заявили, что обнаружили еще восемь потенциально новых для науки видов морских животных, но их еще предстоит описать.

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«Сотрудничество с такими организациями, как Hope for Reefs, помогает нам наращивать наш местный потенциал для расширения знаний в этой области. Это только начало, и мы уже работаем вместе над будущими проектами.

Наше партнерство поможет нам лучше понять неизведанные глубины наших морских экосистем и их обитателей. Чем больше мы понимаем и чем больше убедительных научных доказательств мы сможем собрать, тем лучше мы сможем их защитить», – заключил биолог Мальдивского института морских исследований Ахмед Наджиб.