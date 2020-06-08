Чем питаются большие белые акулы: новое исследование

Первое в мире детальное исследование рациона больших белых акул (Carcharodon carcharias) у побережья восточной Австралии показало, что этот хищник тратит больше времени на кормление вблизи морского дна, чем ожидалось.

«В желудках акул мы обнаружили останки различных видов рыб, которые обычно живут на морском дне или закапываются в песок. Это указывает на то, что акулы должны проводить значительную часть своего времени в поисках пищи прямо над морским дном», — отмечает ведущий автор исследования Ричард Грейнджер из Университета в Сиднее.