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Рыбы

Чем питаются большие белые акулы: новое исследование

Михаил Сысоев
08 июня 2020
Большая белая акула
Фото: University of Sydney
В рационе хищников обнаружили немало неожиданного.

Первое в мире детальное исследование рациона больших белых акул (Carcharodon carcharias) у побережья восточной Австралии показало, что этот хищник тратит больше времени на кормление вблизи морского дна, чем ожидалось.

«В желудках акул мы обнаружили останки различных видов рыб, которые обычно живут на морском дне или закапываются в песок. Это указывает на то, что акулы должны проводить значительную часть своего времени в поисках пищи прямо над морским дном», — отмечает ведущий автор исследования Ричард Грейнджер из Университета в Сиднее.

«Стереотип о спинном плавнике акулы над водной поверхностью во время охоты, вероятно, не очень точная картина», — Ричард Грейнджер.

В исследовании изучалось содержимое желудка 40 белых акул, пойманных в рамках программы NSW Shark Meshing. Ученые сравнили свои результаты с опубликованными данными в других странах мира, в основном в Южной Африке, чтобы установить рамки питания для вида.

«Понимание рациона питания этих загадочных хищников и того, как они связаны с моделями миграции, поможет понять, что движет конфликтом между человеком и акулой, и как мы можем наилучшим образом защитить этот вид», — Габриэль Мачовски-Капуска, соавтор исследования.

Как указывают авторы работы, у больших белых акул разнообразная диета, включающая лосося и других костистых рыб, угрей, кефаль и губанов. Кроме того, важным диетическим компонентов этих хищников являются орляковые и электрические скаты. 

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University of Sydney Ведущий автор исследования Ричард Грейнджер изучает содержимое желудка белой акулы в Сиднейском институте морских наук

В процентном отношении рацион исследованных больших белых акул выглядит так:

  • пелагические рыбы: например, австралийский лосось — 32,2%;
  • донные рыбы: например, звездочетовые, плоскоголовые или солея — 17,4%;
  • хрящевые рыбы, такие как скаты — 14,9%;
  • рифовые рыбы: например, восточный морской окунь — 5,0%.

Остальная часть добычи больших белых акул либо была неопознанной, либо состояла из морских млекопитающих, других акул и головоногих.

Грейнджер отмечает, что большие белые акулы не начинают охотиться на крупную добычу, включая других акул и дельфинов, пока не достигают примерно 2,2 метра в длину. 

Ученые также обнаружили, что у крупных акул, как правило, была диета с высоким содержанием жира — вероятно, из-за их высокой потребности в энергии для миграции.

«Это соответствует многим другим исследованиям, показывающим, что дикие животные, включая хищников, выбирают диеты, точно сбалансированные для удовлетворения их потребностей в питательных веществах», — Дэвид Раубенхаймер, соавтор исследования.

Защита этого вида и безопасное управление его взаимодействием с людьми является приоритетом для ученых, заключают авторы исследования. 

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