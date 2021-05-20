Что в Австралии делают с акулами-убийцами: видео

18 мая возле одного из пляжей штата Новый Южный Уэльс появилась акула. Первыми с ней столкнулись серферы, и один из них стал жертвой. 50-летний мужчина успел предупредить своих товарищей, но был укушен в бедро. Его вовремя доставили на берег; спасательные мероприятия продолжались 40 минут, но успехом не увенчались: на фоне большой кровопотери и шока у серфера отказало сердце.
A surfer who was mauled to death by a shark off Tuncurry Beach is being remembered as a family man from Sydney’s Northern Beaches. #7NEWS https://t.co/jFxp01nUHd— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 19, 2021
Пляж незамедлительно был закрыт, и власти приступили к поиску хищниц. Съемка с дрона, которая велась в день трагедии, зафиксировала возле пляжа двух больших белых акул, одна из которых в длину 4,5 метра; вторая была чуть меньше. 19 мая специалисты, вышедшие в море на катерах, обнаружили трех акул меньшего размера: от 2,3 до 2,5 метра.
Несмотря на то, что те не имеют отношения к инциденту, их также удалили из акватории. Убийство акул в Австралии запрещено; в случае, если они подплывают к пляжам слишком близко, их просто отгоняют как можно дальше от берега. Для этого используются безопасные ловушки с наживкой. Акула ненадолго фиксируется возле борта лодки, и затем ее освобождают в открытом море.
A shark has been caught off Tuncurry Beach on the NSW Mid North Coast where a surfer was fatally mauled yesterday.— 9News Sydney (@9NewsSyd) May 19, 2021
Authorities don’t believe it's the great white shark that attacked the surfer. #9News
Details: https://t.co/hY9iAeUIVi pic.twitter.com/CITNftyIUW
Этот смертельный случай считается первым с начала года. Исследование раны показало, что ее действительно нанесла особь длиной более 4 метров. Эта акула хорошо известна местным жителям: они даже дали ей прозвище «Брюс». Однако в районе пляжа Tuncurry ни она, ни другие акулы нападений прежде не совершали.
За весь прошлый год в Австралии акулы унесли жизни восьми человек. Тем не менее, это далеко не самые опасные животные континента.