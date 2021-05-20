Что в Австралии делают с акулами-убийцами: видео

Пляж незамедлительно был закрыт, и власти приступили к поиску хищниц. Съемка с дрона, которая велась в день трагедии, зафиксировала возле пляжа двух больших белых акул, одна из которых в длину 4,5 метра; вторая была чуть меньше. 19 мая специалисты, вышедшие в море на катерах, обнаружили трех акул меньшего размера: от 2,3 до 2,5 метра.

Несмотря на то, что те не имеют отношения к инциденту, их также удалили из акватории. Убийство акул в Австралии запрещено; в случае, если они подплывают к пляжам слишком близко, их просто отгоняют как можно дальше от берега. Для этого используются безопасные ловушки с наживкой. Акула ненадолго фиксируется возле борта лодки, и затем ее освобождают в открытом море.