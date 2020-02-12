Дайверы спасли китовую акулу, запутавшуюся в канате: видео

Эта история произошла в декабре 2019 года. Итальянские дайверы из туристического агентства Macana Maldives, Симоне Мусумечи и Антонио Ди Франка сопровождали клиентов на лодке во время погружения на мальдивском острове Фувамула.
Гид, находившийся под водой, заметил крупную китовую акулу, которая плавала возле их лодки. Однако любоваться ей было некогда: мужчина заметил, что акула запуталась в толстой веревке, которая была обвязана вокруг ее тела между головой и плавниками. Вскоре на помощь были призваны Симоне и Антонио, которые прыгнули в воду и начали старательно перерезать веревку ножами. Взволнованная таким вмешательством акула устремилась вниз, но дайверам удалось успешно завершить свое дело.
«Нам потребовалось около десяти минут, чтобы освободить акулу, которая тащила нас вниз за собой, пока мы держались за веревку. Мы погрузились на глубину около 14 метров», – рассказывает Мусумечи.
Почувствовав свободу, акула немедленно отплыла от аквалангистов, но спустя несколько мгновений вернулась.
Директор по маркетингу и коммуникациям Macana Maldives Донателла Мойка говорит, что выяснить, как животное запуталось в веревке, невозможно. По ее словам, китовые акулы путешествуют на большие расстояния, и это могло произойти где-то далеко от Мальдивских островов.
Китовая акула (Rhincodon typus) – крупнейшая из современных рыб. Она может достигать 12 метров. По словам итальянских дайверов, акула, с которой они столкнулись, была около четырех метров в длину. Китовая акула, в отличие от большинства других акул, питается преимущественно планктоном и не представляет опасности для человека. Отмечено несколько случаев, когда китовые акулы нападали на рыболовные суда, возможно, после того, как их спровоцировали. Напротив, китовые акулы обычно подвергаются большому риску случайного удара судов, когда греются или кормятся у поверхности.
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