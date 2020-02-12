Дайверы спасли китовую акулу, запутавшуюся в канате: видео

Эта история произошла в декабре 2019 года. Итальянские дайверы из туристического агентства Macana Maldives, Симоне Мусумечи и Антонио Ди Франка сопровождали клиентов на лодке во время погружения на мальдивском острове Фувамула.

Гид, находившийся под водой, заметил крупную китовую акулу, которая плавала возле их лодки. Однако любоваться ей было некогда: мужчина заметил, что акула запуталась в толстой веревке, которая была обвязана вокруг ее тела между головой и плавниками. Вскоре на помощь были призваны Симоне и Антонио, которые прыгнули в воду и начали старательно перерезать веревку ножами. Взволнованная таким вмешательством акула устремилась вниз, но дайверам удалось успешно завершить свое дело.