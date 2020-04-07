Длиннорогий саблезуб: новые портреты самой зубастой рыбы

Длиннорогий саблезуб (Anoplogaster cornuta) вырастает максимум до 40 сантиметров, однако этот хищник способен одолеть соперника на треть больше самого себя.

Среди всех морских обитателей у саблезубов самые длинные относительно тела зубы. Самые впечатляющие — два клыка нижней челюсти, которые вырастают такими длинными, что в мозге рыбы по мере их роста развивается два кармашка, куда кончики этих зубов попадают, когда саблезуб закрывает рот.

Немецкий фотограф Солвин Занкл снял Anoplogaster cornuta во время глубоководных погружений возле острова Кабо-Верде. Занкл присоединился к научной экспедиции по исследованию глубин Атлантики на исследовательском судне «Мария С. Мериан». Ученые брали образцы воды и ловили обитателей океана на глубине от 15 до 1000 метров, а фотограф искал удачные ракурсы выловленных учеными созданий, пока те плавали в специальных низкотемпературных аквариумах.

Саблезубы водятся на глубине от 500 до 5000 метров в экваториальных водах. Несмотря на свой устрашающий вид, они довольно уязвимы: их ловят и едят более крупные хищники, такие как тунец и некоторые окунеобразные рыбы. Поэтому саблезубы используют темные краски своей кожи для маскировки в малоосвещенных глубинах.