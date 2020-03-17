Для морских коньков создают отели: видео

В австралийском штате Новый Южный Уэльс реализуется уникальный проект по спасению вымирающего вида игловых рыб — морских коньков Hippocampus whitei. Их популяция сократилась на 98% по сравнению с 2006 годом. Причиной стало вторжение человека в их среду обитания — перемещение масс песка для укрепления берега и строительства причалов.
В 2018 году ученые нашли способ помочь исчезающему виду: в безопасных акваториях для морских коньков строят искусственные конструкции, которые сами ученые называют «отелями».
Уже через два месяца после создания первых двух десятков «отелей» в них появились первые морские коньки. Со временем их число росло, и теперь рыбы даже успешно размножаются: только в одном «отеле» за один брачный сезон 5 гнездящихся пар произвели от 50 до 150 мальков каждая.
View this post on Instagram
Baby Seahorse doo doo, doo doo doo doo Did you know the pregnancy period for White's Seahorse is about 3 weeks. The male seahorse gives birth to 100 – 250 babies and can reproduce up to 8 times during the breeding season. Video credit: @sealifesydneyaquarium @utsengage #nswdpi #babyseahorse #whiteseahorse #sydneyseahorse #endangeredspecies #SydneyHarbour #UniversityofTechnologySydney #sealifeaquariumsydney
H. whitei вырастают до 13 см. Как только малек, появившийся под присмотром ученых, достигает размера в 5 см, его помечают и переселяют в новое безопасное убежище. Проект признан успешным, и биологи создают новые и новые «отели».
Узнайте, как выглядит редчайший морской конек-дракон.