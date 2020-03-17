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Рыбы

Для морских коньков создают отели: видео

Анастасия Баринова
17 марта 2020
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Фото: Dave Harasti/Sydney.edu.au
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Фото: Dave Harasti/Sydney.edu.au
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Фото: Dave Harasti/Sydney.edu.au
Исчезающим видам без помощи человека уже не справиться.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс реализуется уникальный проект по спасению вымирающего вида игловых рыб — морских коньков Hippocampus whitei. Их популяция сократилась на 98% по сравнению с 2006 годом. Причиной стало вторжение человека в их среду обитания — перемещение масс песка для укрепления берега и строительства причалов.

В 2018 году ученые нашли способ помочь исчезающему виду: в безопасных акваториях для морских коньков строят искусственные конструкции, которые сами ученые называют «отелями».

«Идея возникла после того, как мы увидели выброшенные рыболовные снасти, покрытые губками, кораллами и растениями – сюда стали заплывать рыбы», – биологи из Сиднейского технологического университета.

Уже через два месяца после создания первых двух десятков «отелей» в них появились первые морские коньки. Со временем их число росло, и теперь рыбы даже успешно размножаются: только в одном «отеле» за один брачный сезон 5 гнездящихся пар произвели от 50 до 150 мальков каждая.

H. whitei вырастают до 13 см. Как только малек, появившийся под присмотром ученых, достигает размера в 5 см, его помечают и переселяют в новое безопасное убежище. Проект признан успешным, и биологи создают новые и новые «отели».

Узнайте, как выглядит редчайший морской конек-дракон.