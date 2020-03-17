Для морских коньков создают отели: видео

Уже через два месяца после создания первых двух десятков «отелей» в них появились первые морские коньки. Со временем их число росло, и теперь рыбы даже успешно размножаются: только в одном «отеле» за один брачный сезон 5 гнездящихся пар произвели от 50 до 150 мальков каждая.